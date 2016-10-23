البيشمركة تسيطر على طريق رئيسي يربط بعشيقة في الموصل

نينوى- الأناضول- سيطرت قوات البيشمركة، الأحد، على طريق رئيسي بين بلدة بعشيقة ومدينة الموصل (شمالي العراق)، وأصبحت على بعد 7 كلم فقط من أحياء المدينة الواقعة تحت قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال النقيب “شيرزاد زاخولي” الضابط في قوات البيشمركة للأناضول إن قواتهم “تمكنت من إحكام الطوق على بعشيقة ومحاصرتها من جميع الجهات بعد سيطرتها على الطريق الرئيسي الواصل بينها وبين الموصل”.

وأضاف أن “البيشمركة أصبحت الآن على بعد 7 كلم فقط من أحياء مدينة الموصل”.

ولفت “زاخولي” إلى أن قواتهم المتقدمة من محور ناوران التقت مع قوات محور بعشيقة وتمركزت جنوبًا حيث الطريق إلى مدينة الموصل.

واعتبر أن “قوات البيشمركة تمكنت من تحقيق الخطة العسكرية الموضوع لليوم بنجاح”.

وباشرت قوات البيشمركة فجر الأحد، في عملية تحرير بلدة بعشيقة شمال شرق الموصل ذات الغالبية اليزيدية من سيطرة تنظيم “داعش” من محورين.

وانطلقت، فجر الإثنين الماضي، معركة استعادة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب البيشمركة، وإسناد جوي من جانب مقاتلات التحالف الدولي.

وبدأت القوات الزحف نحو الموصل، من محاورها الجنوبية والشمالية والشرقية، من أجل استعادتها من قبضة “داعش” الذي يسيطر عليها منذ 10 يونيو/ حزيران 2014.