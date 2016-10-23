مباحثات بين الرئيس التركي وأمير قطر في إسطنبول بعيدًا عن عدسات الصحافة

إسطنبول- الأناضول- أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، مباحثات مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في قصر “خُبر” بمدينة إسطنبول.

وأفادت مصادر دبلوماسية، للأناضول، بأن المباحثات جرت بعيدًا عن عدسات الصحافة، واستمرت ساعتين ونصف الساعة.

ووصل أمير قطر، الأحد، إلى مدينة إسطنبول في زيارة رسمية لم يعلن عن مدتها.

وكان في استقباله بمطار أتاتورك الدولي عدد من المسؤولين الأتراك والقطريين.

وهذه هي القمة الثانية بين الزعيمين خلال شهرين، والخامسة خلال 11 شهرًا.كما تعد زيارة أمير قطر الحالية الرابعة إلى تركيا خلال 9 شهور.

وكان آخر اجتماع بين الزعيمين في نيويورك يوم 19 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين توافقا في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مثل ثورات “الربيع العربي”، والأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، والوضع بالعراق.

وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليار و300 مليون دولار في العام الماضي، وتشير التوقعات إلى تصاعد هذا الحجم، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين.