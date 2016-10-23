حزب الله: الباب اصبح مفتوحا أمام انتخاب ميشال عون لرئاسة الجمهورية نهاية الشهر

بيروت- رويترز- أعلن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يوم الاحد ان الباب أصبح مفتوحا أمام انتخاب حليفه الزعيم المسيحي ميشال عون لرئاسة الجمهورية في الموعد المقرر في نهاية شهر اكتوبر تشرين الثاني الحالي.

وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري أعلن يوم الخميس تأييده ترشيح خصمه لرئاسة البلاد وسد الفراغ الرئاسي الذي يعاني منه لبنان منذ أكثر من عامين ونصف العام مؤكدا أن قبوله بذلك هو “تسوية سياسية” خوفا على لبنان واللبنانيين.

وقال نصر الله في ذكرى أسبوع القائد العسكري في حزب الله حاتم حمادة الذي قتل في مواجهات حلب السورية “في الايام القليلة الماضية حصل تطور مهم وهو اعلان رئيس تيار المستقبل دعمه وتأييده لترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية مما فتح الباب على مصرعيه امام انجاز الاستحقاق بشكل واقعي في الموعد المقبل”.