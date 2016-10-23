“ولد الشيخ” يصل صنعاء بعد ساعات من دعوته لتجديد الهدنة في اليمن

اليمن- الأناضول- وصل إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي لليمن، الأحد، إلى العاصمة صنعاء، بعد ساعات من دعوته إلى تجديد الهدنة في البلاد لمدة 72 ساعة إضافية على الأقل.

وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي، في تصريح مقتضب للأناضول عبر الهاتف، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن “ولد الشيخ وصل المطار قادما من العاصمة الأردنية عمان”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومن المرجح أن يلتقي ولد الشيخ بالوفد المفاوض لجماعة “أنصار الله” (الحوثي) وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، لحثهم على ضرورة الانخراط في مفاوضات مقبلة لحل الأزمة في البلاد.

ويأتي وصول ولد الشيخ لصنعاء بعد ساعات من انتهاء الهدنة في اليمن، التي استمرت 72 ساعة، منذ فجر يوم الأربعاء الماضي، حتى الساعة الثانية عشرة من فجر الأحد.

وذكر ولد الشيخ، في بيان صحفي، حصلت الأناضول على نسخة منه، أن “وقف إطلاق النار صمد إلى حد كبير، رغم الخروقات من الطرفين”، في إشارة إلى الجانب الحكومي من جهة و”الحوثيين” وقوات صالح من جهة أخرى.

في سياق متصل، هاجم حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح صالح، الأحد، “ولد الشيخ”، وقال إنه أصبح “مبعوثا سعوديا” وليس محايدا.

ونقل الموقع الرسمي للحزب (المؤتمرنت)، على لسان مصدر مسؤول، لم يسمه، أن ولد الشيخ ” لم يعد مبعوثاً أممياً محايداً وقد اصبح اليوم مبعوثاً سعودياً وأن ممارساته ومواقفه وآلية عمله خلال الفترة الماضية كانت بعيدة عن الحيادية”.

واتهم الحزب، ولد الشيخ بـ” تبنى أطروحات دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) وتبنيه للمواقف التي تدين الضحيه وتبرئ المعتدي بالإضافه الى ايجاد المبررات والذرائع للقرارات الأحادية المزعومة التي اتخذها هادي (الرئيس عبدربه منصور هادي).

وذكر الحزب، أن من تلك القرارات “محاولة نقل البنك المركزي وتغيير قيادته، الأمر الذي زاد من حصار وتجويع الشعب اليمني ومعاناته خاصة فيما يتعلق بصرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين”، على حد وصفه.

وطالب حزب صالح، الأمين العام الأمم المتحدة بـ”تقييم أداء مبعوثه إلى اليمن حفاظاً على حيادية المنظمة الدولية بما يعجل إنهاء معاناة اليمنيين وفك الحصار وإيقاف العدوان”.