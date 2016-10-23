الفنانة البحرينية المهرة زوجة الممثل الكويتي المتهم بالاتجار بالمخدرات تعود إلى بلادها وتشكر كل من وقف معها

المنامة ـ عادت الفنانة البحرينية المهرة إلى بلادها، بعد غياب ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، لترد على المتابعين بتصريحات نارية، هاجمت بها أصحاب الشائعات والمواقع الصفراء وفق تعبيرها.

وفي مقطع فيديو، نشرته المهرة على حساباتها الرسمية، وقالت فيه “عدت إلى بلادي البحرين واستجمعت كل قواي، واتخذت قرارات منها أنني لن أعود لإدخال حياتي الشخصية في السوشل ميديا، سترون حياتي أنا فقط، وستعود إلي قواي يوم بعد يوم، ولم يهموني بعض الحسابات المسيئة”.

ووجهت المهرة رسالة لجمهورها ومحبيها قائلةً “أشكر كل من وقف معاي، أثبتم فعلا جدارتكم بأنكم خير متابعين، وأنتم قمة الرقي، ناس كبيرة وفاهمة، والحمد لله على نعمة وجودهم في حياتي”.

وهاجمت المهرة كل من ينتقدها مشيرة إلى أنهم ليسوا مشهورين مثلها، وأكدت أنها عادت لعملها وحياتها، وأن أعدائها لا يستطيعون مواجهتها، وفق تعبيرها.

وكان خبر إلقاء القبض على الممثل والمنتج الكويتي عادل المسلم زوج الفنانة البحرينية المهرة ، أثار مفاجأة ثقيلة للوسط الفني الخليجي، حيث بثّت العديد من الصور والفيديوهات لعملية القبض على “مروج مخدرات وشريكه”، وأظهرت الصور أنّ المقبوض عليه هو الممثل والمنتج عادل المسلم وشريكه.