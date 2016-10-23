السراج: مستعد للقاء خليفة حفتر لحل الأزمة الليبية

طرابلس ـ د ب ا ـ أعرب رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، عن استعداده للقاء المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، التابع للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وأي قيادة عسكرية أخرى في سبيل حل الأزمة الليبية.

وقال السراج في مقابلة اجرتها معه قناة” ليبيا، الرسمية، اليوم الاحد، إن البعض استغل الجماعات الإرهابية في ليبيا، منوهًا بأن دخول خليفة الغويل قصور الضيافة محاولة لإرباك المشهد وإدخال العاصمة في حرب متابعًا: “سنوقف هذا العبث قريبًا، ولن ننتظر طويلاً”.

وأضاف السراج، في تصريحاته التي اوردها موقع “بوابة الوسط ، بأن بعض الأطراف سعت للتكسب سياسيًّا من أحداث طرابلس، متابعًا: “الموضوع أُعطي أكبر من حجمه. وفي لحظة ما لن نستمر في هذا النهج الذي نتعامل به حاليًّا مع أحداث طرابلس″.

وتابع: “نتعامل بحكمة وتروٍ، ولا نريد أن نستخدم القوة. هناك مَن يدفع إلى مواجهة دموية”.

يذكر ان حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل، والمنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ، قد سيطرت في الرابع عشر من الشهر الجاري على مجمع قصور الضيافة (مقر مجلس الدولة) في طرابلس .

وطالب رئيس المجلس الرئاسي بضرورة رفع حظر التسليح عن ليبيا من أجل تسليح الحرس الرئاسي.