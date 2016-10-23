المدفعية التركية قصفت مواقع لتنظيم “الدولة” في بعشيقة العراقية

انقرة ـ أ ف ب ـ قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في تصريحات متلفزة الاحد ان المدفعية التركية قصفت مواقع للجهاديين في مدينة بعشيقة القريبة من الموصل بشمال العراق بعد ان طلبت قوات البشمركة الكردية الدعم.

وصرح للصحافيين في غرب تركيا “لقد طلبت قوات البشمركة المساعدة من جنودنا في قاعدة بعشيقة. ونحن نقدم الدعم بالمدفعية والدبابات و(صواريخ) هاوتزر”.

وتقول انقرة ان نحو 700 جندي تركي يدربون القوات العراقية في قاعدة بعشيقة للمساعدة في طرد تنظيم الدولة الاسلامية من البلاد.

وبدأت القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية مدعومة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هجوما واسعا فجر الاثنين لاستعادة الموصل، ثاني اكبر المدن العراقية.

وتسبب وجود القوات التركية على الاراضي العراقية بحرب كلامية بين انقرة وبغداد.

واعلن يلديريم الثلاثاء ان طائرات تركية شاركت في عمليات التحالف الجوية خلال الهجوم. وكان الرئيس رجب طيب اردوغان اكد ان تركيا ستشارك بالتاكيد في عملية الموصل.

وكان تنظيم الدولة الاسلامية سيطر على الموصل في 2014.

وفي حال خسر المدينة العراقية فستبقى الرقة السورية التي اعلنها التنظيم عاصمة ل”خلافته” المدينة الرئيسية التي لا تزال تحت سيطرته.