وزير مصري يؤكد أن عقد استيراد المنتجات النفطية مع “أرامكو” السعودية قائم

القاهرة ـ الأناضول ـ قال وزير النفط المصري طارق الملا، اليوم الأحد، إن العقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة “أرامكو” السعودية، “لم يتعرض للإلغاء أو الفسخ أو الانتهاء حتى الآن”.

وأوضح الوزير المصري خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، أن الشركة السعودية لم تبلغ بلاده رسمياً بتوقف توريداتها النفطية لمصر.

وطالب الوزير، بعدم تحميل توقف “أرامكو” عن توريد أي منتجات بترولية خلال الشهر الجاري، بعداً سياسيا، معتبراً أن ما حصل “أمر طبيعي”.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغت شركة “أرامكو” السعودية، الجانب المصري عن عدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، البالغة 700 ألف طن وفقاً للتعاقد التجاري المبرم بينهما.

وتستورد مصر المنتجات البترولية من الشركة السعودية، بموجب اتفاق مدته خمس سنوات بتسهيلات كبيرة في السداد منذ مايو/ أيار الماضي.