القوات الخاصة الروسية تقتل “إرهابيين” مشتبه بهما وتقبض على ثالث

نيجني نوفجورود ـ د ب أ ـ أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن القوات الخاصة التابعة للشرطة الروسية قتلت خلال عملية كبيرة إرهابيين مشتبه بهما وألقت القبض على ثالث للاشتباه في صلته بالإرهاب.

وأوضحت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن المسلحين ألقوا من سيارة متحركة، قنبلة يدوية على أفراد الشرطة، الأمر الذي ردت عليه قوات الأمن بإطلاق النار، ما اسفر عن مقتل ارهابيين اثنين.

وعثر أفراد الشرطة داخل السيارة على جسم يشتبه في أنه قنبلة وامكن تفجيرها عبر روبوت، وقد اصيب اثنان من قوات الأمن بجراح طفيفة في المدينة الواقعة على مسافة نحو 400 كيلومتر شرقي موسكو.

ولم يجر التعرف بعد على التفاصيل الخاصة بدوافع المسلحين من وراء هذا الهجوم.

وتتخوف روسيا من عودة متشددين إسلاميين من الشرق الأوسط، إذ تتوقع إمكانية قيامهم بتنفيذ هجمات إرهابية.

وحسب تقديرات الاستخبارات الروسية، فإن أكثر من 2000 مواطن روسي قد انضموا إلى تنظيمات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).