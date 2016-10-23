مصدر عسكري عراقي: تنظيم “الدولة” سيطر على احياء في قضاء الرطبة غربي البلاد

الرمادي (العراق) ـ د ب أ ـ أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الأحد سيطرة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على أحياء سكنية بقضاء الرطبة غرب العراق.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن” تنظيم داعش نجح في الدخول إلى قضاء الرطبة (380 كم شمال بغداد) من المحور الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش العراقي, نفذ عدة عمليات انتحارية ادت الى قتل عدد من الجنود وانسحاب الآخرين”.

وأضاف المصدر أن” التنظيم قام بالسيطرة على مناطق سكنية شمال القضاء ويتجول بشكل حر، وأنه قام بالدخول الى بعض الجوامع بالمناطق ذاتها والتكبير فيها ابتهاجا بالسيطرة على بعض الأحياء.. داعيا المدنيين الى التطوع بغية السيطرة على جميع مناطق القضاء” وأشار المصدر إلى أن اشتباكات عنيفة تجري منذ ساعتين يحاول خلالها التنظيم السيطرة على الدوائر والمراكز “الحكومية بالقضاء “.

وعلى الصعيد نفسه، قال المصدر إنه “تم اعتقال ثلاثة من عناصر التنظيم المشاركين في الهجوم خلال المعارك التي تجري وسط قضاء الرطبة”، لافتا إلى أن المعتقلين اعترفوا بأنهم قدموا من منطقة عكاشات/ 100 كلم غرب الرطبة./

وأوضح أن “المعتقلين يحملون الجنسية العراقية ويجري التحقيق معهم لمعرفة مخطط هجوم الرطبة الذي يعد الأعنف منذ تحرير القضاء منذ أشهر “.

كان رئيس حكومة الأنبار المحلية صباح كرحوت حذر أمس من وجود مخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في المحافظة شبيه بسيناريو محافظة كركوك قبل يومين .