نصرالله: لا نمانع تولي الحريري رئاسة الحكومة رغم أنها مخاطرة من قبلنا





بيروت- د ب ا- أكد الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله عدم ممانعته أن “يتولى سعد الحريري رئاسة الحكومة ” اللبنانية، لافتاً إلى أن هذا الموقف “مخاطرة من قبلنا”.

جاءت تصريحات نصر الله خلال إحياء “حزب الله” اليوم الاحد ، ذكرى أسبوع القيادي في الحزب حاتم حمادة، باحتفال تأبيني أقيم في بلدة القماطية في جبل لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأعلن أن “كتلة الوفاء للمقاومة، ستحضر الجلسة المقبلة، وسننتخب العماد ميشال عون رئيساً”، مطالباً بـ”السماح برفع أوراق نواب “كتلة الوفاء للمقاومة” أمام الكاميرات، لتأكيد وجود اسم ميشال عون”، واصفاً تشكيك البعض بـ “قلة الأخلاق وقلة العقل”.

وقال: “نحن نريد الاستحقاق الرئاسي والانتخابات. ونريد وصول المرشح الذي دعمناه منذ اليوم الأول”، متمنياً على “قواعد “التيار الوطني الحر”، أن يبنوا، بناء على هذه التجربة حصانة مواقفهم”، بحسب قناة “المنار”.

يذكر أن سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل اللبناني، أعلن يوم الخميس الماضي تأييده ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية اللبنانية.