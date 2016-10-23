بريطانيا استقبلت نحو مئتي قاصر من مخيم كاليه الفرنسي





ليل- أ ف ب- استقبلت بريطانيا هذا الأسبوع نحو مئتي قاصر من دون مرافقين كانوا يقيمون في مخيم اللاجئين في كاليه بشمال فرنسا، وفق ما أعلن بيار هنري المدير العام لجمعية “فرانس تير دازيل” لـ “وكالة فرانس برس″.

وأوضح هنري أنه من أصل 194 قاصراً تم استقبالهم في بريطانيا “أفاد 141 من جمع الشمل العائلي”، لافتا إلى أن الـ 53 الآخرين “ومعظمهم فتيات نقلوا السبت بوصفهم يعانون وضعاً غير مستقر”.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنها المرة الأولى التي تنفذ فيها بريطانيا هذه الآلية التي نص عليها تعديل أقر في أيار/مايو، يتيح استقبال لاجئين قاصرين من دون مرافقين رغم افتقارهم إلى رابط أسري. وأضافت أن غالبية الفتيات اللواتي أفدن من هذا الإجراء يتحدرن من اريتريا.

والأحد، غادر 39 طفلاً وفتى مخيم كاليه، بينهم 22 فتاة في إطار جمع الشمل العائلي، بحسب هنري.

ورداً على سؤال لـ “فرانس برس″، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية “أعطينا الأولوية من الأساس لنقل الأطفال الذين لديهم عائلات في بريطانيا في إطار اتفاقات دابلن. نبدأ الآن بتطبيق الآلية لاستقبال من ليس لديهم صلة عائلية مباشرة”.

وأضاف “نعمل على المجيء بجميع الأطفال ذوي الأهلية في أسرع وقت”، رافضاً كشف جنسية الأطفال الذين يتم استقبالهم وعددهم وأمكنة وجودهم، وكذلك موعد وصول الدفعة المقبلة.

وبحسب إحصاء أجرته “فرانس تير دازيل” أخيراً، فإن نحو 1300 قاصر موجودون في مخيم كاليه الذي ستبدأ إزالته صباح الاثنين. وأكد نحو 500 منهم أن لهم عائلات في بريطانيا.

وفي الأيام الأخيرة، أثارت الصحف البريطانية جدلاً حول وصول هؤلاء المهاجرين الشبان وأعمارهم. وقالت صحيفة “ذي صن” إن أفغانياً في الثامنة والثلاثين تسلل بين القاصرين.