الشرطة اليابانية تشتبه في تورط ضابط متقاعد في تفجيرات شمال طوكيو





طوكيو- الأناضول- قالت الشرطة اليابانية، مساء اليوم الأحد، إنها تشتبه بأن انتحارياً كان يعمل ضابطاً وراء التفجيرات التي وقعت قرب متنزه عام في مدينة أوتسونميا، شمال العاصمة طوكيو، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن اتش كيه” (الرسمية) عن الشرطة قولها إن الجثة التي تم انتشالها من موقع التفجيرات، تعود لضابط سابق (72 عاماً)، وأن رسالة انتحار كتبها الأخير تم العثور عليها في الموقع ذاته، دون الكشف عن هويته وانتمائه لأي الجهازين الشرطة أم الجيش.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الهيئة ذاتها، أن “عدة انفجارات وقعت في موقعين قرب متنزه بالمدينة؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين”.

وأظهرت الهيئة لقطات لسيارتين محترقتين في مرآب يقع على بعد نحو 200 متر من المتنزه، ومقعداً محطماً متفحماً على طرف المتنزه، حيث كان يجري مهرجان للفن الشعبي.

وعقب هذه التفجيرات، ألغت الشرطة احتفالات كانت مقررة اليوم في المتنزه.

ولم تتبن أية جهة حتى الساعة 18:00 هذه التفجيرات، كما لم يعرف على الفور دوافع الضابط الانتحاري.