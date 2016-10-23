ثلاثة عشر قتيلاً في تصادم بين حافلة سياح وشاحنة في كاليفورنيا





لوس انجليس- أ ف ب- قتل 13 شخصاً وأصيب 31 آخرون الأحد في حادث تصادم بين حافلة سياح وشاحنة على طريق سريعة رئيسية جنوب ولاية كاليفورنيا، بحسب تقارير إعلامية.

وتحطّم مقدم الحافلة بكامله بعد أن اصطدمت بشاحنة كبيرة من الخلف، بحسب ما أظهرت الصور.

والحافلة تعود إلى شركة “يو اس ايه هوليداي” ومقرّها في لوس انجليس وتنقل الركاب إلى الكازينوهات في المنطقة، بحسب صحيفة “ذي ديزيرت صن”.

ووقع الحادث قرابة الساعة الخامسة فجراً بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) في بالم سبرينغز على بعد 180 كلم شرق لوس انجليس.

ونقلت شبكتا “ان بي سي” و”فوكس نيوز″ عن السلطات المحلية إن 13 شخصاً قتلوا في الحادث.

وصرحت ستيفاني هاملتون الضابطة في شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا أنه تم نقل 31 شخصاً إلى المستشفيات بعد إصابتهم بجروح.