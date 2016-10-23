هتافات مناهضة لأوربان في بودابست خلال إحياء الذكرى الـ 60 لانتفاضة 1956





بودابست- أ ف ب- أفاد مراسلو “فرانس برس″ أن هتافات مناهضة لرئيس الحكومة المجرية المحافظ فيكتور أوربان أطلقت الأحد، خلال احتفال أقيم في بودابست بمناسبة الذكرى الستين لانتفاضة المجريين ضد الحكم السوفياتي.

وتجمع مئات المعارضين قرب مكان الاحتفال الرسمي الذي أقيم للمناسبة أمام برلمان بودابست، وأطلقوا هتافات مناهضة لأوربان واستخدموا الصفارات للتشويش.

وألقى أوربان كلمة أمام نحو 15 ألفاً من أنصاره دافع فيها عن سياسته المناهضة للهجرة.

ومما قاله “أحياناً تجد المجر نفسها في قلب مناقشات حاسمة حول مستقبل أوروبا”.

وشارك الرئيس البولندي اندري دودا في الاحتفال تلبية لدعوة أوربان.

وأضاف رئيس الحكومة المجرية “كانت هناك فترة سمحنا فيها بفتح الحدود لإفساح المجال أمام ألمان بأن يلتقوا ألماناً آخرين، أما اليوم عام 2016 فعلينا أن نغلق حدودنا”.

وكان أوربان يشير بكلامه إلى سقوط الجدار الحديدي الذي كان يقسم ألمانيا عام 1989، وإلى قيام المجر العام الماضي ببناء سياج شائك على طول حدودها لمنع المهاجرين من دخول أراضيها انطلاقاً من صربيا وكرواتيا.

وحصل بعض التدافع بين المتظاهرين المعترضين والمشاركين في الاحتفال، إلا أنه لم يبلغ عن اعتقال أي شخص كما لم يسقط جرحى.

ويواجه أوربان معارضة في الداخل لسياسته المتشددة ضد المهاجرين.

وبعد أن قمع النظام الشيوعي في بودابست الانتفاضة في الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 1956، ما أوقع الكثير من القتلى، أجبر نحو 200 ألف شخص على سلوك طريق المنفى.