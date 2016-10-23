وفاة أمير قطر الأسبق عن 84 عاماً





الدوحة- الأناضول- وافت المنية اليوم الأحد أمير قطر الأسبق، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، جدّ الأمير الحالي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن عمر ناهز الـ 84 عاماً.

ونعى الديوان الأميري، في بيان أصدره مساء اليوم، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الشيخ خليفة.

وجاء في البيان: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يُنعي الديوان الأميري فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد”.

وقال البيان إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أمر “بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على الفقيد الكريم لمدة ثلاثة أيام”.

والأمير الراحل هو سادس أمراء قطر، حيث تولى الحكم خلال الفترة بين عامي 1972 و1995.