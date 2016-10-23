مواجهات عنيفة في حي جوبر الدمشقي بين قوات النظام والمعارضة





دمشق- د ب أ – عاد التصعيد الكبير مساء اليوم الأحد إلى جبهة حيّ جوبر شرق العاصمة دمشق.

وقالت مصادر مقربة من قوات النظام لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” إن “اشتباكات عنيفة اندلعت مساء اليوم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في حي جوبر الدمشقي حيث يسمع صداها بوضوح في أحياء شرق العاصمة “.

وقال سكان في أحياء دمشق الشرقية لوكالة الأنباء الألمانية إن “أصوات قصف واشتباكات لمدفعية على حيّ جوبر، وإن اشتباكات تسمع في كل الأحياء الشرقية”.

وأكدت المصادر أن قوات النظام شنّت هجوماً مساء اليوم أيضاً على جبهة تل كردي في الغوطة الشرقية، وأن مواجهات عنيفة اندلعت مع مسلحي “جيش الإسلام”.

ويعتبر حيّ جوبر الدمشقي الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة أبرز احياء شرق العاصمة دمشق، ويتصل مع ساحة العباسيين، التي تعتبر بوابة دمشق الشرقية.