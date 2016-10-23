﻿جرحى في تفريق الحوثيين لاحتجاجات داخل السجن المركزي في صنعاء

صنعاء ـ د ب أ: أفاد مصدر قانوني بسقوط جرحى بين نزلاء السجن المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الأحد، وذلك خلال تفريق مسلحي الحوثي احتجاجات لهم.

وفي اتصال هاتفي قال محام يتابع قضايا عدد من المحبوسين في هذا السجن إن «المئات من نزلاء السجن المركزي بصنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين، قاموا بتنظيم احتجاجات لتردي أوضاعهم المعيشية والصحية».

وأضاف المحامي الذي فضل عدم ذكر هويته لدواع أمنية أن «القوات قامت بتفريق المحتجين بالقوة عبر استخدام قنابل مسيلة للدموع، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى»، دون أن يذكر عددهم أو طبيعة إصاباتهم.

وأوضح أن الاحتجاجات «جاءت للمطالبة بتصحيح أوضاع السجناء جرّاء نقص الغذاء، وتدهور الرعاية الصحية في السجن، فضلاً عن مطالبة بعضهم بسرعة الإفراج عنهم».

ووفق المصدر نفسه، سبق أن شهد السجن المركزي احتجاجات نفذها سجناء للأسباب المذكورة نفسها.

ويقبع في السجن حوالى ألفين و500 سجين، بحسب المحامي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل جماعة «أنصار الله» (الحوثي) حول هذا الأمر.

وتسيطر جماعة الحوثي وحلفاؤها من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على العاصمة صنعاء، وعدة محافظات أخرى، منذ نهاية 2014.

ويشهد اليمن حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد السبت إلى تمديد وقف إطلاق النار في اليمن ثلاثة أيام إضافية، رغم أنه لم ينجح في وقف الأعمال القتالية بالكامل.