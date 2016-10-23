﻿نتنياهو يتعهد بالمشاركة شخصيا في حفريات أسفل المسجد الأقصى

رام الله – «القدس العربي» من فادي أبو سعدى: تعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات صحافية بالمشاركة الشخصية في نقل الغبار من أسفل المسجد الأقصى، خلال الأسبوع الجاري، داعيا المجتمع اليهودي إلى الانضمام إليه.

وعممت وسائل إعلام عبرية تصريحات نتنياهو ومهاجمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» قائلا: إنها تتجاهل الهجمات التي ينفذها «الإسلام المتطرف» ضد الآثار العالمية كما يفعل تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، مؤكدا أن حكومته ستخصص كل الإمكانات المادية والفنية والتقنية اللازمة لإنجاز هذه المهمة.

كما قررت حكومة الاحتلال إجبار كل إسرائيلي على المشاركة في الحفريات التي تنفذها سلطة آثار الاحتلال أسفل المسجد الأقصى المبارك ومحيطه وباقي مناطق القدس بهدف الحصول على «أدلة» تربط اليهود بالمكان. وقال رئيس سلطة آثار الاحتلال يسرائيل حسون «إن سلطته قررت بالتنسيق مع الحكومة أن يشارك كل شاب إسرائيلي قبل تجنيده في الجيش في عمليات الحفر أسفل الأقصى وفي محيطه وداخل البلدة القديمة من القدس» على اعتبار أنها «مهمة وطنية».

وخلال حفل لمناسبة تدشين المقر الجديد لسلطة آثار الاحتلال في القدس المحتلة قال حسون «إن سلطته ستتعاون مع منظمة «إلعاد» الدينية المتطرفة التي تعكف على تنفيذ مشروع حفريات يقوم على نقل «غبار» من أسفل الأقصى من أجل فحصه في مسعى للعثور على ما يدلل على الرابط بين اليهود والمكان.

ونقل موقع عبري عن الناطق بلسان المستوطنين في الضفة الغربية قوله «إن عددا من الحاخامات أدخلوا كتاب «توراة» جديدا إلى حائط البراق» منوها إلى أن الخطوة ستكون ضمن خطوات أخرى تعكف عليها مؤسسات حكومية، وفعالية دينية وحزبية للرد على قرار «اليونسكو» الذي ينفي وجود علاقة بين اليهود والمسجد الأقصى.