﻿وقف وتحقيق مع مذيعة في التليفزيون المصري بعد وصفها محمد مرسي بـ«السيد الرئيس»

القاهرة ـ «القدس العربي» من منار عبد الفتاح: في مشكلة جديدة مع ماسبيرو او المقر المعروف للتلفزيون الحكومي المصري، إذ قرر وقف الإعلامية منى شكر عن العمل في قطاع الأخبار ومحاكمتها عقابا على استخدام عبارة «محمد مرسي السيد الرئيس».

وقال خالد مهنى، رئيس قطاع الأخبار في التليفزيون المصري، إنه تم تحويل المذيعة منى شكر إلى التحقيق لقولها في نشرة الخامسة مساء تمَّ الحكم على السيد الرئيس بالسجن 20 سنة، قبل أن تعدل ما قالته لتصف مرسي بالمعزول بعد ذلك.

كما أضاف رئيس قطاع الأخبار في التليفزيون المصري أن المذيعة خالفت الإسكربت المكتوب لها، والذي لم يكن يتضمن الجملة التي قالتها، ولكن كان بها كلمة الرئيس المعزول.

ومن جانبها، قالت منى شكر إن الإعلامية هناء السمري، رئيسة إدارة المذيعين في القطاع أبلغتها بخبر التحقيق معها. وأضافت شكر أن الأمر لا يعدو سوى زلة لسان، وأرجعت منى السبب إلى تعودها دائما ذكر كلمة السيد لتسبق الحديث عن منصب الرئيس، موضحة أنها بعد اكتشافها الوقوع في الخطأ فضلت الاستمرار في استكمال الخبر وتصحيح الوضع بذكر كلمة المعزول في نهايته، بدلا من أن تقرر التوقف أو الاعتذار أثناء التقديم وتلفت الانتباه أكثر لتلك الزلة منها.

وفي هذا الإطار، قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن ما حدث في ماسبيرو، من خطأ مقدمة النشرة وادعائها أن الجاسوس مرسي السيد الرئيس لا يعد الخطأ الأول، وهذا يدل على أن المبنى ما زال به بعض العناصر الإخوانية.

وأضاف أنه في المقابل هناك الكثير من الشرفاء والمهنيين من داخل ماسبيرو، لافتًا إلى أنه لا بد من معاقبة من يخطئ ليكون عبرة لغيره ولاسيما أنه في تليفزيون الدولة.