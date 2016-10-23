﻿قطر تعلن الحداد على وفاة سادس أمرائها الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

الدوحة ـ «القدس العربي» من سليمان حاج إبراهيم: أعلنت دولة قطر الحداد لمدة ثلاثة أيام اثر وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي وافته المنية مساء الأحد عن عمر يناهز 84 عاما. حيث سيصلى على جثمانه في مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد صلاة العصر اليوم.

وجاء في بيان النعي للديوان الأميري الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أنه ينعى فقيد الوطن المغفور له بإذن الله الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. وأمر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على الفقيد الكريم لمدة ثلاثة أيام.

ويعتبر الشيخ خليفة بن حمد بن عبدالله بن قاسم بن محمد آل ثاني (1932 ـ 2016)، سادس أمراء قطر، وهو أحد أبناء الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، عين وليًا للعهد في عهد الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، وفي 22 فبراير 1972 تولى مقاليد الحكم.

وفي بداية عهده تمت إقامة علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول على مستوى السفراء لأول مرة. كما ساهمت قطر بتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981.

شارك الجيش القطري في حرب تحرير الكويت بقوات برية وبحرية وجوية تمثل 23٪ من إجمالي القوات المسلحة القطرية، فشاركت القوات البرية في معركة الخفجي، كما نفذت القوات الجوية أكثر من 60 مهمة جوية.

زاد انتاج قطر من البترول نتيجة لزيادة عدد اتفاقيات الشراكـــة في الإنتاج والتي وقعتها الحكومة مـــع عدد من شركات النفط الأجنبية، وقد أبرمت اتفاقيتا مشاركة في الإنتاج مع شركة ستاندارد أويل أف أوهايو مطلع 1985م، ومع أموكو في فبراير 1986م، كما أبرمت اتفاقية أخرى في يناير 1989م بين قطر وشركة ألف أكتين الفرنسية، كما تم تصدير أول شحنات الغاز الطبيعي في أواسط عام 1991 من حقل الشمال الذي يعتبر ثاني أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم، واحتياطيه المثبت حوالي 250 تريليون قدم مكعب، وربما هو 500 تريليون قدم مكعب.

ويكن العديد من القطريين الحب للشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي يعتبرونه باني أسس الدولة الحديثة في البلاد قبل أن يستكمل ابنه لاحقا الشيخ حمد مسيرة النهضة والتي وضعت قطر في مصاف الدول المتقدمة وقامت بأدوار محورية في المنطقة.