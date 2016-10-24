﻿تونس: انتقادات لوزير التربية إثر دعوته لترجيح كفة الفن على المواد العلمية

تونس – «القدس العربي»: أثار وزير التربية التونسي ناجي جلّول جدلاً كبيراً إثر دعوته لتقليص حجم المواد العلمية وزيادة نسبة الترفيه في المناهج التعليمية، حيث دعا بعض النشطاء جلول إلى إصلاح المناهج التربوية في البلاد، بدل محاولة إفراغها من مضمونها، فيما نفت الباحثة المعروفة نايلة السليني تصريحات مثيرة للجدل منسوبة لها اعتبرت فيها أن اقتراح جلول سيخفف نسبة «التطرف» داخل المدارس التونسية.

وكان الوزير دعا قبل أيام إلى التخفيف من المواد العلمية في المناهج التعليمية، مضيفا «يجب أن نقلص حجم الرياضيات والفيزياء، وزيادة الوقت المخصص للفن والرقص والموسيقى»، مبررا ذلك بأن الهدف الأول وزارة التربية هو أن يصبح التلميذ سعيداً.

وأثار تصريح جلول ردود فعل متفاوتة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت إحدى مستخدمات موقع «فيسبوك» وتدعى ليلى «كان من الاجدر إصلاح برامج الرياضيات والفيزياء لتتماشى مع متطلبات ذكاء التلميذ واحتياجات عصره، ومن ثم إيجاد الوقت لهواياته عوضاً عن جعل التلامذة المتميزين عرضة للسخريه بعد هذه التصريحات السخيفة»، وكتب مستخدم آخر يُدعي شكري سليم «الشعب الذي لا يفهم في الرياضيات والفيزياء والتكنولوجيا والفلسفة والاقتصاد سيصبح في خبر كان»، وأضاف «مسكينة تونس عندما يحكمها جهلة بالواقع والعالم، ومتقوقعين في ركن التعالي الاسود»، فيما اتهم آخر يُدعى أحمد جلول بمحاولة إفراغ المناهج التعليمية في البلاد من مضمونها. من جانب آخر، تناقلت بعض وسائل الإعلام تدوينة للباحثة المعروفة نايلة السليني عبرت فيها عن تأييدها لاقتراح جلول، على اعتبار أنه سيخفف نسبة «التطرف» داخل المدارس التونسية فـ»أكثر من سافر إلى داعش (تنظيم الدولة الإسلامية هم مختصون في العلوم الصحيحة (المواد العلمية)»، إلا أن السليني فندت لاحقاً هذا الأمر مشيرة إلى أن صفحتها تمت قرصنتها من قبل شخص منتمٍ لحزب سياسي (لم تحدد هويته).

وأثارت التدوينة المنسوبة للسليني، بورها، جدلاً كبيراً، حيث كتب القيادي في حراك «تونس الإرادة» طارق الكحلاوي « لم أعد متاكداً اننا ننتمي الى العالم ذاته، ان يصل التفكير الميكانيكي البسيط الى هذا الحد من الاختزالية والسطحية ! عوض القول ان النظام التربوي ربما في حاجة لجرعات إضافية نوعية وليس فقط كمية من العلوم الانسانية والفنون، يدعو هؤلاء للتقليص من ساعات العلوم الصحيحة، ولماذا؟ لان عدد المتخرجين من الدواعش من العلوم الصحيحة اكبر من المتخرجين منهم من اختصاصات اخرى، خطوة أخرى في هذا المنهج الاختزالي ويتم تجريم العلوم الصحيحة ذاتها».

فيما اتهم الوزير ناجي جلول أحزاباً سياسية (لم يسمّها) بمحاولة تشويهه غبر القيام بـ«حملة فبركة لعدّة مغالطات»، نافياً تعرض وزارة التربية لأيه ضغوط دولية لاتخاذ قرارات تتعلق بالشأن التربوي التونسي.

وسبق لجلول أن أثار جدلاً كبيراً عام 2015 بعدما أكد أن المدارس التونسية «تفرخ عناصر إرهابية تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية»، وهو ما دفع البعض لمطالبته بالاستقالة.