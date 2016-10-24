﻿نواب يعتبرون حظر بيع وتناول الكحول في العراق انتصارا للظلامية

بغداد ـ أ ف ب: اثار قرار مجلس النواب العراقي السبت حظر استيراد وبيع وتناول المشروبات الكحولية جدلا حادا دفع باحد النواب إلى اعتبار ذلك انتصارا للفكر «الداعشي».

وحشر مجلس النواب القرار ضمن قانون البلديات وتم تمريره خفية ولم يصدر أي بيان رسمي بذلك.

لكن النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمود الحسن الذي قدم المشروع تباهى بذلك وراح يبارك للمرجعية الشيعية على صفحته الخاصة في الفيسبوك.

لكن النائب حيدر الملا اعتبر ان القانون يشكل انتصارا للفكر «الداعشي»، في اشارة إلى احكام الشريعة التي فرضها تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق سيطرته منذ عامين.

وقال الملا وهو قيادي في ائتلاف العربية «في الوقت الذي تتضافر جهود كل أبناء الشعب العراقي في الحرب المقدسة ضد تنظيم داعش الإرهابي، ينبري فريق من الطيف الإسلامي السياسي في مجلس النواب لينتصر للفكر الداعشي في اجتثاث الاخر في معتقده وممارسة حرياته وشعائره».

وانتشر رسم كاريكاتيري على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل البرلمان وهو يطلق النار باتجاه زجاجة كحول وخلفه «داعش».

يشار إلى ان الحكومات المحلية التي يتزعمها محافظون من أحزاب إسلامية تمنع بيع وتناول الكحول، الامر الذي ادى إلى انتشار ظاهرة المخدرات بشكل واسع خصوصا في البصرة.

وتحدث مسؤولون محليون عن انتشار مخدر يطلق عليه اسم «الكريستال» مصدره إيران يتناوله حتى تلاميذ المدارس.

من جهتها، وصفت النائب ميسون الدملوجي عضو لجنة الثقافة والإعلام اقرار القانون بـ«الافلاس».

وأكدت ان «القانون تم تمريره بلا عد للأصوات» مؤكدة ان «الفقرة تم تمريرها في نهاية الجلسة».

ورات الدملوجي ان «هذه الامور تنظم بقوانين وضوابط، هذه هي الدولة المدنية. وإلغاؤها لا يخدم إلا تجار السوق السوداء».

وصوت نواب على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري حضرها 226 نائبا ايدت غالبيتهم اقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.

ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار (بين 8 و20 الف دولار).

وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، بيانا يؤكد ان ذلك «يتناقض مع الدستور الذي يمنع اي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية».

وقال ان «هذا القانون سيزيد من معدل البطالة ويكثر من تعاطي المخدرات».

كما اثار الموضوع جدلا كبير على صفحات فيسبوك وتعليقات لا تخلو من التهكم والسخرية.

وكتب حسين العامري ردا على النائب الحسن في فيسبوك «نعم انه من اهم القوانين المفروض الالتفات لها. فبعد القضاء على البطالة والفساد والإرهاب والطائفية والسمو بالمجتمع لارقى درجات الجمهورية الافلاطونية الفاضلة وجب سن هذا القانون لاتمام النعمة».

وقال «متى تكفلون الايتام وترجعون المهجرين لمدنهم وتعمرون البلد وتسنون قانون يوصل مستحقات الشهداء لذويهم بدل ان تجرجروا أمهاتهم ونسائهم وتهينوهم (…) بعدها امنعوا العرق».

يذكر ان محلات بيع الكحول تغلق أبوابها طوال شهر محرم.

ويقول سعد أمير اسود، وهو صاحب عربة قرب محل لبيع الخمور في منطقة البتاويين في قلب بغداد «يلجأ الناس إلى الكحول لأنها افضل من المخدرات».

واضاف «هناك أمور من شانها الحاق الخراب بالبلد، على مجلس النواب ان يعيد النظر في هذا القانون كونه يشكل فشلا ذريعا بالنسبة لي كمواطن».

وقال ميثم وهو صاحب محل لبيع الكحول في منطقة الكرادة «ليس لدينا أي عمل آخر ستفقد عائلاتنا مواردها، لا أعرف هل سيسمحون لنا ان نفتح المحلات أم لا».

وتابع «لكن كيف ستعيش هذه العائلات»؟

كما يعلق معلقون في شبكات التواصل الاجتماعي على الموضوع بشكل ساخر اكثر من كونه يحمل ابعادا قانونية واجتماعية.

وكتب أحدهم هازئا «لماذا صدر القرار في الوقت الذي تحررت فيه بعشيقة» في إشارة إلى البلدة المسيحية الشهيرة بانتاج «العرق» في منطقة الموصل.

وراى حمودي محمد انه «يجب حظر المساجد والحسينيات لانها منبع الفتنة الطائفية وتعتبر مستنقعات للهاربين والميلشيات المنفلته».

وتساءل «هل الخمر حرام والسرقة حلال»؟

واعتبر علي عدنان ان «القرار فاشل وقمع للحريات في بلد يعيش فيه مسيحيون وأقليات أخرى».