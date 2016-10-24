﻿حزب الاستقلال يقرر المشاركة في حكومة بن كيران

الرباط ـ «القدس العربي» : حسم حزب الاستقلال، أعرق الأحزاب المغربية، مسألة مشاركته في حكومة عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية، ذات المرجعية الاسلامية، حارقاً آخر سفنه مع حزب الاصالة والمعاصرة، غريم حزب العدالة والتنمية والمثير للجدل والمتهم بارتباطاته وانه أداة لخصوم الديمقراطية.

واذا كانت مشاركة حزب الاستقلال، ضمنت لحكومة بن كيران، غطاء سياسياً هاماً، لما تمثله هذه المشاركة من رمزية تاريخية ووطنية، فانها ايضاً خطوة سياسية تخدم طموحات بن كيران منذ حكومته الاولى، بأغلبية حكومية مكونة من مكونات «الكتلة التاريخية» وهي الاحزاب «الوطنية الديمقراطية» (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية) من جهة ومن جهة ثانية الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية، وهي الطموحات التي حد منها امتناع الاتحاد الذي اختار المعارضة وليلحقه فيما بعد حزب الاستقلال (2013).

وحسم حزب الاستقلال المشاركة ايجاباً، تؤشر على ايجابية قرار الاتحاد الاشتراكي، بناء على اتفاق بين الحزبين بان يكونا بالمعارضة معاً او بالحكومة معاً، ولعب حزب الاستقلال دوراً هاماً في خلق اجواء ايجابية على استقبال بن كيران الاسبوع الماضي لادريس لشكر الكاتب الاول لاتحاد، في اطار مشارواته لتشكيل الحكومة وتصريح لشكر بان حزبه سيسهل على بن كيران تشكيل حكومته.

وأكد المجلس الوطني لحزب الاستقلال (الهيئة التقريرية للحزب) عن قبول الحزب لمقترح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بشأن مشاركة الحزب في تشكيل الحكومة، وذلك بعد مصادقة أعضاء المجلس بالإجماع على نقطة مهمة في جدول أعماله، تتعلق بالحسم في قرار المشاركة وقال إن «الإستقلاليين والإستقلاليات لا يمكنهم في هذه اللحظة الحاسمة إلا أن يصطفوا إلى جانب قوى الإصلاح الحقيقية، وإلى جانب النضال الحقيقي الذي يواجه محاولات التحكم والتفرد بمصير الشعب».

وفي المجلس نفسه صعد حزب الاستقلال من حدة لهجته السياسية، مباشرة بعد الانتخابات المحلية يوم 4 ايلول/ سبتمبر 2015، وزاد خطابه تصعيداً ضد الداخلية والإدارة، بصفة عامة بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة، بعدما مني بخسارة كبيرة من حيث تراجع عدد المقاعد، التي حصل عليها مقارنة بالانتخابات السابقة.

واعتبر بلاغ المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن الحياد السلبي للسلطات العمومية «حفز» على استمرار الاستعمال المفرط للمال حلاله وحرامه، في استمالة الناخبين المغاربة، وشراء الذمم، وتسخير الوسطاء، والسماسرة، وتوظيف العصابات، في الانتخابات الأخيرة. وقال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في افتتاح المجلس الوطني الوطني لحزبه «إن يوم 7 تشرين الاول/ أكتوبر «المشؤوم» نكسة حقيقية للديمقراطية في المغرب، وسيبقى وصمة عار في جبين الانتخابات المغربية» وأن حزبه لا يمكن تحت أي ظرف أن يقبل بالتلاعب في إرادة الناخبين واستعادة أساليب الماضي لترهيب المواطنين، لأن ذلك فيه احتقار لذكاء المغاربة واستهتار بالتضحيات التي قدموها.

وأشار شباط إلى أن جميع المغاربة كانوا شهوداً على «واحدة من أسوأ الانتخابات» التي عرفها المغرب، حيث خرجت الإدارة التي كان من المفترض عليها حماية تنافسية الانتخابات، عن واجبها وعن حيادها ومست بوضوح بهذا الاقتراع الذي كان يجب عليه أن يعكس اختيارات البلاد بعد دستور 2011 وأكد أن النتائج السياسية النهائية جاءت على غير ما كان مخططاً، لها وأبرزت أن هناك تراجعاً في نسبة التصويت وارتفاع نسبة العزوف على صناديق الاقتراع في بلاد تسعى لبناء مشروعية مؤسساتها المنتخبة وبعد ولاية تأسيسية أولى، يعد مؤشراً مقلقاً وخطيراً يسائل التجربة المغربية الفتية.

واعتبر بلاغ المجلس الوطني أن التجربة السياسية الوطنية، التي قامت على تعددية حقيقية، أضحت مهددة «بسبب محاولة فرض قطبية مفتعلة ومصطنعة» وأن فرض هذه القطبية، لا تمثل في حقيقتها إلا محطة نحو فرض الحزب الوحيد والأوحد، في إشارة إلى محاولة فرض حزب الأصالة والمعاصرة، على الساحة السياسية على شاكلة ما كانت تعرفه تونس في عهد الرئيس زين العابدين بن علي.

وقال أن مساندة الإدارة لحزب الأصالة والمعاصرة مكنته من تحقيق 102 مقعدين برلمانيين، وانه «اقتطع تلك المقاعد من رصيد أحزاب أخرى وهي نتائج ليست حقيقية، ولا تتطابق مع الواقع «كيف لمكون سياسي حديث العهد بالتأسيس أن يحقق كل هذه النتائج المذهلة في زمن قياسي؟ والواقع الذي لا يعلى عليه يؤكد أن هذا المكون اقتطع جزءاً كبيراً من نتائجه من مكونات سياسية أخرى».

وقال حميد شباط الأمين العام للحزب بعد التصويت بالإجماع على قرار المجلس الوطني القاضي بالمشاركة في الحكومة إن «تصويت برلمان حزب الاستقلال على قرار المشاركة في حكومة بن كيران خطوة تاريخية في هذا الظرف السياسي الدقيق» وقال إن قرار المشاركة جاء بعد نقاش طويل، وان الذي سهل القرار «هو ما أفرزته نتائج الإقتراع الأخير» وأن المجلس الوطني فوض للأمين العام واللجنة التنفيذية للحزب بدء المفاوضات مع رئيس الحكومة المعين.

وأعرب عن أمله في أن تكون الحكومة التي قرر المشاركة فيها متجانسة، وأن تركز نقاشها حول البرامج وليس حول المناصب الوزارية وأن حزبه سيدافع من داخل الائتلاف الحكومي على أن ينصب النقاش بالأساس حول ما يخدم مصلحة الوطن واستقراره.

وشدد «أن حزبه ليست له أي شروط لدخول حكومة ابن كيران، بل ما يهمه هو أن يسعى الجميع إلى إنجاح المرحلة والاستجابة لنتائج الإقتراع الأخيرة وبناء الديمقراطية الحقيقية في البلاد». ولمح شباط إلى أنه بعد اتخاذ حزب الاستقلال قرار المشاركة في الحكومة، سيحاول أن يقنع الاتحاد الاشتراكي للالتحاق هو كذلك لأن اصطفاف حزبه اليوم هو مع «الصف الوطني الديمقراطي ومع الأحزاب التي تعبر عن إرادة المجتمع بغض النظر عن بعض الاختلافات الطبيعية التي يمكن أن تحكم علاقاتها وبين تعبيرات حزبية أخرى يعرف الجميع الظروف التي صنعت فيها».

وقال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المكلف والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (125 مقعدا) في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزبه السبت أن حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال قررا المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك عقب اللقاء الذي التشاوري الذي جمعه بكل من نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (12 مقعداً)، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال (46 مقعداً).

وينتظر ان يحسم إيجاباً كل من الحركة الشعبية (31 مقعداً) والاتحاد الاشتراكي (20 مقعداً) موقف كل منهما خلال الأيام المقبلة وهو ما يضمن لحكومة بن كيران المقبلة اغلبية مريحة الذي يحتاج الى 198 مقعداً (عدد مقاعد المجلس 395 مقعداً). وثمّن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نتائج اللقاء التشاوري الذي جمع أمينه العام ادريس لشكر بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، عقب تكليفه من طرف الملك بتشكيل الحكومة.

وأكد الحزب، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أنه يتابع عن كثب مشاورات تشكيل الحكومة مع باقي الأحزاب من أجل استكمال الصورة، وأن الأولوية ينبغي أن تحظى بها البرامج والمواقف والمشاريع، بـ»هدف تحصين الاختيار الديمقراطي، والتفعيل الأمثل للدستور، والاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية وطموحاتها».

وقال البلاغ «إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ينصت لنبض الرأي العام، يستخلص النتائج الضرورية التي عكستها الانتخابات التشريعية والاختلال في المشهد السياسي والخريطة الحزبية بتكريس قطبية وصفها بالمصطنعة، لأنها لا تعكس الواقع السوسيولوجي في البلاد، و«هو ما يعرض الخيار الديمقراطي لعطب، بتهديد التعددية الحزبية، مما يتطلب إصلاحاً في المنظومة الانتخابية كجزء من الإصلاح السياسي الشامل».

وشدد الاتحاد الاشتراكي على أن حرصه على التعددية وعلى الاختيار الديمقراطي كان الدافع الرئيسي وراء رفع مذكرة إلى الملك تتضمن مقترحات حول إصلاح النظام الانتخابي، على الخصوص، وحول كل ما يتعلق بتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي عموماً.