﻿الجزائر: سعداني يرحل فجأة عن قيادة حزب الأغلبية وسط دهشة خصومه قبل حلفائه!

الجزائر – «القدس العربي»:أعلن عمار سعداني أمس الأول عن استقالته من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني (الأغلبية) في خطوة مفاجئة هزت الساحة السياسية في الجزائر، خاصة أن الاستقالة لم تكن متوقعة، في غياب معارضة قوية داخل اللجنة المركزية التي عقدت دورتها العادية الثالثة، حتى وإن كانت كل الأنظار متوجهة صوب هذا الاجتماع، على اعتبار أنه يأتي عقب الزوبعة التي أثارها سعداني قبل أيام بفتحه النار على مسؤولين سابقين في الدولة، يتقدمهم الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق القائد السابق، وعبد العزيز بلخادم الأمين العام السابق والذي تولى مسؤوليات عدة من رئيس البرلمان إلى رئيس الحكومة مروراً بوزير الخارجية.

وكانت الدورة الثالثة للجنة المركزية توحي بأن الاجتماع سيكون روتينياً إلى حد بعيد، فسعداني خاط اللجنة المركزية على مقاسه منذ المؤتمر العاشر، وبالتالي السؤال الذي كان مطروحاً هو كيف سيرد زعيم الأغلبية على الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة، وردود الفعل عليها، خاصة أنه اتهم بالعمالة مسؤولين سابقين كباراً مثل الجنرال توفيق وعبد العزيز بلخادم، بل وصل حد اتهام قائد جهاز الاستخبارات السابق أنه وراء افتعال فتنة طائفية في مدينة غرداية، فحتى وسائل الإعلام المحسوبة على السلطة، والتي كانت تستطيع الحصول على قائمة التعديل الحكومي قبل الإعلان عنها بساعات وبأيام أحياناً، لم تستطع أن تشتم رائحة شيء ما سيحدث في حزب الأغلبية، لكن ما أن انطلق الاجتماع وألقى سعداني خطابه، الذي بدت لهجته هادئة مقارنة بتصريحاته في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وبدأت التسريبات بخصوص احتمال رحيل سعداني عن قيادة الحزب، وهو رحيل لم تظهر مؤشراته في الاجتماع، خاصة أن القاعة كانت تبدو مصطفة وراء الأمين العام.

ومع مرور الوقت بدأت التسريبات تتزايد، لكن سعداني عند رفع الجلسة الصباحية، قال إنه سيتكلم عن ما يتم تداوله بخصوص استقالته لاحقاً، وهو ما زاد في الغموض حول ما كان يطبخ في الكواليس، وراحت التسريبات بعدها تبدو أكثر وضوحاً، إذ ذكرت وسائل إعلام أن سعداني سيعرض استقالته على اللجنة المركزية، وهو ما فسره الكثير من المراقبين في وقت أول على أنه استعراض للقوة، وأن سعداني يريد التنحي شكلياً فقط، حتى يظهر مدى تمسك أعضاء اللجنة به، لإسكات خصومه، الذين يتهمونه بأنه لا يحوز الأغلبية داخل اللجنة المركزية.

وعند استئناف الجلسة المسائية كانت كل الأنظار تتجه إلى المنصة، حيث كان يجلس عمار سعداني، وراحوا يفتشون في ملامحه وقسمات وجهه عن القرار الذي سيعلنه، لكنه أخذ وقته في الكشف عن هذا الموقف، إذ طلب من مقرر اللجنة السياسية قراءة اللائحة السياسية للجنة المركزية، وبعد الانتهاء منها والمصادقة عليها، خاطب الحضور، قائلاً إن هناك الكثير من الكلام الذي يتم تداوله في الكواليس، سائلاً أعضاء اللجنة إن كان هناك من قرر أن يسحب الثقة منه كأمين عام، فنهض العشرات وهم يعبرون عن تمسكهم به، في حين كان الطيب لوح القيادي ووزير العدل الجالس في الصف الأول يوزع ابتسامات هادئة، ويكاد يمتنع عن التصفيق، خلافاً لجمال ولد عباس، الذي كانت التسريبات تشير إلى أنه سيتولى قيادة الحزب مؤقتاً، والذي كان بالكاد يمنع نفسه من الاحتفال بالخبر الذي كان سعداني سيعلن عنه، وبعد أن اطمئن الأخير أن كل القاعة تسانده وتدعمه، وكأنه أراد أن يثبت شيئاً ما لجهة ما، أعلن أنه يستقيل من الحزب لأسباب صحية، ورغم أن بعض الأصوات ارتفعت في القاعة معبرة عن رفضها للقرار، إلا أنه أسكتها قائلاً إنه من مصلحة الحزب والبلاد أن تتم الأمور بهدوء، قبل أن يضيف أن الاستقالة قرار لا رجعة فيه، وأنه يقترح على اللجنة المركزية القيادي والوزير السابق جمال ولد عباس أميناً عاماً، باعتباره الأكبر سناً بين أعضاء اللجنة المركزية.

بعيداً عن الدموع التي حاول ولد عباس استجداءها، بقيت الكثير من الأسئلة عالقة حول خلفيات رحيل سعداني، فالأسباب الصحية التي أوردها سعداني لم تقنع الكثيرين، كما أنه من الصعب الفصل بين هذا الرحيل المفاجئ وبين تصريحاته السابقة التي فجر من خلالها أزمة صامتة داخل النظام، لأنه من خلال اتهامه لتوفيق وبلخادم لم يتهم أشخاصاً بقدر ما طعن في مؤسسات الدولة، فضلاً عن أن الطريقة التي تم بها «رحيل» أو «ترحيل» سعداني من على رأس الحزب تثير التساؤلات، وسط إشاعات عن مبعوث مجهول من الرئاسة حضر إلى الفندق الذي كان يحتضن الاجتماع والتقى بسعداني وسلمه رسالة من الرئاسة، وآخرون وصلوا حد القول إن شقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة حضر أيضاً إلى الفندق والتقى زعيم الأغلبية، وبين الإشاعات والتساؤلات غابت الحقيقة عن مشهد الرحيل، لأنه في غياب معطيات حقيقية يصعب التوصل إلى الحقائق، فلا أحد يستطيع أن يقول بالضبط في أي صف كان يقف سعداني حتى يمكن بناء على ذلك القول إن هذا الجناح أو ذاك هو من الذي دفع به نحو باب الخروج.

الأكيد أن سعداني يبقى علامة فارقة في تاريخ حزب جبهة التحرير الوطني، فهو يختلف عن كل الأمناء العامين السابقين، يعتبره الكثيرون أنه كان مكلفاً بمهمة، وهو توصيف يجد معناه في الحرب التي قادها زعيم الأغلبية ضد الفريق محمد مدين قائد جهاز الاستخبارات الذي كان أول من هاجمه وهو في المنصب، في وقت كان يكفي ذكر اسمه للثناء عليه ليجد صاحب الكلام نفسه وراء الشمس، والأكيد أن سعداني لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه، أما الجنرال توفيق فلم يرد يوماً على سعداني لا أثناء تواجده في منصبه ولا بعد رحيله، في حين يريد البعض أن يروا في «رحيل» أو «ترحيل» سعداني انتقاماً «توفيقياً»، في حين يرى آخرون أنه نتيجة صراع داخل الفريق الحاكم على الخلافة، والآن، بعد رحيل سعداني المثير للجدل تبقى أجزاء الصورة مبعثرة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام من قرارات قد ترسم ولو بأثر رجعي مشهد ما جرى في فندق الأوراسي.