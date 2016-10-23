﻿مباحثات بين الرئيس التركي وأمير قطر في اسطنبول وأوغلو إلى الدوحة غداً الثلاثاء

إسطنبول ـ الأناضول : أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، مباحثات مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في قصر «خُبر» في مدينة إسطنبول.

وأفادت مصادر دبلوماسية، بأن المباحثات جرت بعيدًا عن عدسات الصحافة، واستمرت ساعتين ونصف الساعة. ووصل أمير قطر، أمس، إلى مدينة إسطنبول في زيارة رسمية لم يعلن عن مدتها.

وكان في استقباله في مطار أتاتورك الدولي عدد من المسؤولين الأتراك والقطريين.

وهذه هي القمة الثانية بين الزعيمين خلال شهرين، والخامسة خلال 11 شهرًا.

كما تعد زيارة أمير قطر الحالية الرابعة إلى تركيا خلال 9 شهور.

وكان آخر اجتماع بين الزعيمين في نيويورك يوم 19 أيلول/ سبتمبر الماضي.

إلى ذلك، يعتزم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إجراء زيارة رسمية إلى قطر غدا الثلاثاء، بهدف الإعداد لعقد الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية القطرية ـ التركية المشتركة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية السبت أن جاويش أوغلو سيركز خلال مباحثاته في الدوحة على العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث التطورات الدولية والإقليمية الراهنة.

تجدر الإشارة أن اللجنة المذكورة تم تأسيسها بعد توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، و أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مذكرة تفاهم مشتركة بهذا الخصوص، في العاصمة أنقرة، في 19 كانون أول/ديسمبر 2014.

وعُقد الاجتماع الأول للجنة خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي لقطر مطلع كانون أول 2015 واستمرت يومين.

وشهد الاجتماع توقيع 15 اتفاقية لتعزيز التعاون بين أنقرة والدوحة في مجالات مختلفة.

كما أعلن أردوغان عقب اجتماع اللجنة إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة بين تركيا وقطر.

وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين توافقا في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مثل ثورات «الربيع العربي»، والأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، والوضع بالعراق. وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليار و300 مليون دولار في العام الماضي، وتشير التوقعات إلى تصاعد هذا الحجم، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين.