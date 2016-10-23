﻿الجميع يحشد في حلب… والمسلحون أعلنوا التعبئة والجيش النظامي يُرسل تعزيزات عسكرية

دمشق ـ «القدس العربي»: إلى حلب نقلت القوات الحكومية السورية تعزيزات عسكرية من جنود وعتاد بعد انتهاء الهدنة التي كانت أعلنتها كلٌ من موسكو ودمشق بهدف إخراج ما يمكن إخراجه من مسلحي أحياء حلب الشرقية، فيما أعلنت «حركة نور الدين الزنكي» انطلاق ما سمتها «ملحمة حلب الكبرى» أما حركة «فاستقم كما أُمرت» أكبر الفصائل المسلحة في أحياء حلب الشرقية التعبئة العامة لمن تجاوز السابعة عشرة من عمره بهدف الاستعداد لمعركة حلب المقبلة.

وبعد انتهاء الهدنة في مدينة حلب قالت صحيفة «الوطن» السورية إن هذا الأمر «فتح أبواب المدينة على كل الاحتمالات في ظل استقدام الجيش العربي السوري لحشود عسكرية جديدة عند خطوط تماس جبهات جنوب غرب المدينة بعد ورود معلومات عن حشود للمسلحين في الجهة ذاتها وإعلان متزعم ميليشيا «نور الدين الزنكي» توفيق شهاب انطلاق عملية «ملحمة حلب الكبرى» لكسر الحصار عن مسلحيها. وحسب الصحيفة فإن حشود الجيش السوري التي اتجهت إلى حلب «مخصصة لاستكمال العملية العسكرية وخوض المعركة الحاسمة التي تسرع السيطرة على الأحياء الشرقية من المدينة، على حين ذهب آخر إلى أنها تستهدف التحرك نحو مدينة الباب، شمال شرق حلب، للهيمنة عليها قبل وصول ميليشيا «درع الفرات» التابعة للحكومة التركية إليها».

ويرى مراقبون سيطرة الجيش السوري على أحياء شرقي حلب سواء تمت بالبارود أو بالسياسة ستجعل الحرب ضد الأسد حرباً عبثية لا طائل منها، وأن ذلك سيكون نكسة ما بعدها نكسة لخصوم الأسد وستصبح كل المواجهات الميدانية الأخرى وأن خصوم الأسد وحلفاءه يدركون ذلك جيداً لذلك فإن موسكو تسعى لتحقيق هذه السيطرة بكل ما تستطيع فيما ستسعى واشنطن لمنع حدوثها بأي شكل.

ومن المرجح أن تكون أحياء صلاح الدين وسليمان الحلبي والصاخور وبستان الباشا مفتاح عمليات الاشتباك المرتقبة.

في هذه الأثناء كان الطيران الحربي السوري يستهدف تجمعات مقاتلين إسلاميين من جيش الفتح في أورم الكبرى وعويجل وكفرناها غرب مدينة حلب، فيما تمكن الجيش السوري من السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي جنوب مدينة حلب بشكل كامل إثر اشتباكات مع مقاتلي «جيش الفتح» بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والقذائف المدفعية، وعليه بات الجيش السوري مسيطراً نارياً على تلة بازو والراشدين الخامسة والبريج في المنطقة ذاتها.