﻿تركمان تلعفر… العمق الصحراوي ومعسكرات التطوع… أوراق في يد تنظيم «الدولة» في معركة الموصل

اسطنبول ـ «القدس العربي» ثمة عوامل محلية تلعب دورا في معركة الموصل، فالنزاعات القديمة بين السكان العشائريين العرب والأكراد والصراع بين التركمان السنة والشيعة في تلعفر سيصب في صالح تنظيم الدولة، خصوصا وان هذين المكونين يتواجدان ضمن حزام الموصل الجنوبي والغربي الممتد نحو سوريا عبر صحراء جزيرة الفرات، التي تشكل بدورها عمقا صحراويا كان مهد عملية السيطرة على الموصل عام 2014.

فبالاضافة إلى ان مناطق الشورة وحمام العليل ذات التكوين القبلي جنوب الموصل كانت معقلا قديما للجماعات السلحة المناوئة للقوات الأمريكية عند دخولها للعراق، وشكلت احد ابرز نواة تنظيم القاعدة في عهد الزرقاوي، فان هناك امتدادات العشائرية نحو الحدود السورية اغلبهم من الجحيش والمتاوتة وشمر، شهدت مناطقهم على مدى العقد الماضي نزاعات مع القوى المسلحة الكردية ادت لتهجير العديد من قراهم بل ومحو بعضها الآخر، وتمتد هذه المصادمات منذ سقوط بغداد عام 2003 عندما سيطر اقليم كردستان على العديد من الاراضي المتنازع عليها، هذا لا ينفي وجود مجموعات عشائرية اغلبها من شمر الجربا تحالفت مع القوى الكردية في بلدة ربيعة على جانبي الحدود السورية والعراقية واصبحت منفصلة عن نطاق هذا النزاع.

وتشكل هذه المنطقة، وحزامها الجنوبي نحو صحراء البعاج، عمقا صحراويا، لطالما كان مكمنا لتنظيم الدولة ومن قبله القاعدة، وهي المنطقة التي وصفها ديفيد بترايوس في تصريحاته الأخيرة أنها المنطقة الأهم التي ستكون معقدة في العمليات العسكرية، لأنها تصل مناطق التنظيم في دير الزور والرقة، ذلك ان بترايوس يعرف جيدا قيمة هذه المنطقة الديمغرافية، فالخط الذي يربط الموصل بالرقة عبر جزيرة الفرات هو المجال الحيوي الاكثر اهمية لتنظيم الدولة، خصوصا انها اكثر بعدا عن مناطق الاكراد شمالا وعن مناطق الثقل الشيعي في العراق والمزيج المختلط الاقلوي في سوريا جنوبا.

والعامل الآخر الذي يشكل توترا محليا يستفيد منه تنظيم الدولة في محيط الموصل، هو التركمان السنة في تلعفر غرب الموصل والذين يتمركزون ايضا في بداية طريق الموصل نحو سوريا وشمال العمق الصحراوي، فالتركمان السنة يعيشون صداما داميا مع التركمان الشيعة ادى للمئات من القتلى منذ 2003، وانحاز معظم التركمان السنة للقاعدة وتنظيم الدولة وباتوا من أبرز قياديه كنائبي البغدادي ابو مسلم التركماني وأبو علاء العفري، والعديد من القيادات العسكرية والأمنية الأخرى، بينما انضم الشيعة منهم للقوات الحكومية واصبحوا اليوم منضوين في الحشد الشيعي، وآخر ظهور لهم كان قبل أيام في معركة كركوك.

ولعل الحكومة التركية المتحمسة للدخول بحرب الموصل لا تعرف انها قد تواجه العداء الأكبر هناك من رعاياها التركمان، ان كان من السنة الذين انضم كثير منهم لتنظيم الدولة كما أوضحنا، أو من الشيعة التركمان المتعصبين طائفيا والمرتبطين بالحشد الشعبي والحكومة العراقية الرافضة للوجود التركي ومن ورائها إصرار إيراني على عدم منح أي قوة خارج الحلف الإيراني موطيء قدم في مدينة سنية قد تتحول مع الوقت لمركز تمرد جديد. فالنزاعات العشائرية العربية مع الأكراد، والتركمانية السنية الشيعية، ستجعل هذه الأطراف تقاتل ضمن نطاق صراع محلي يمنح تنظيم الدولة زخما قد يمكنه من اطالة المعركة، خاصة ان هذه الاطراف تقاتل في حزام الموصل الجنوبي والغربي.

أما داخل المدينة، فرغم أن التيار الإخواني والصوفي كان متغلغلا بقوة بين ابنائها، إلا ان قطاعا ليس بالقليل يرى ان معركة الموصل تهدد أمنه الاجتماعي بعودتها لسلطة حكومة بغداد، وزادت نسبة المنضوين للتنظيم حتى اصبحوا المكون الأبرز للجهاز الأمني داخل المدينة، ولعل انضمام عدد من العسكريين وأيضا علماء شرعيين من الموصل كالدكتور شفاء النعمة للتنظيم دافعا لهؤلاء، واليوم تقول الانباء من داخل الموصل ان أعدادا كبيرة من الشباب في مقتبل العمر يلتحقون بكثافة بمعسكرات التدريب، بل ان البعض منهم يخرج دون موافقة عائلته، ويقول شخص تحدثنا معه من الموصل ان نسبة كبيرة ممن نفذوا العمليات الانتحارية الاخيرة في حزام الموصل كانوا من خريجي هذه الدورات.