﻿اقتحام الحمدانية والبيشمركه يحرر 6 قرى شرق الموصل

الموصل ـ «القدس العربي»: أعلنت القوات العراقية، أمس الاحد، اقتحام بلدة الحمدانية، جنوب شرق الموصل، كما حاصرت القوات بلدة تلكيف شمال الموصل، ضمن عملية تحرير المدينة من سيطرة تنظيم «الدولة».

وأفادت قيادة العمليات المشتركة أن «الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي والقوات المتجحفلة معها تتقدم واقتحمت قضاء الحمدانية وطهرت مستشفى الحمدانية العام ورفعت العلم العراقي عليها»، وتبعد البلدة 15 كيلومترا عن الموصل.

وقال الفريق الركن قاسم المالكي قائد الفرقة التاسعة، إن القوات قتلت 50 عنصرا على الأقل من عناصر التنظيم ودمرت معداتهم اثناء المعارك الدائرة في المنطقة.

واظهرت لقطات في التلفزيون الرسمي، الجنود العراقيين يتجولون في شوارع الحمدانية ويقومون بازالة الألغام والمتفجرات من الشوارع والبيوت التي فخخها التنظيم.

وضمن السياق، ذكر العميد يحيى رسول الناطق الرسمي لقيادة العمليات المشتركة العراقية أن القوات تحاصر بشكل كامل، بلدة تلكيف التي تبعد 10 كيلومترات شمال الموصل، وهي أقرب نقطة للمدينة تصل إليها القوات العراقية.

كما حررت قوات الجيش منطقة قرة قوش ذات الغالبية المسيحية مركز قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل.

وكان يسكن المنطقة غالبية مسيحية قبل أحداث حزيران/يونيو 2014.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ان «قوة من الجيش دخلت وسط قرة قوش التي تبعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من الموصل ونفذت عمليات تمشيط للبلدة».

وتأتي عملية تحرير قرة قوش في اليوم السادس لانطلاق العملية العسكرية لتحرير الموصل وذلك بعد يومين من استعادة بلدة برطلة.

وفي محور آخر، افاد التلفزيون الرسمي العراقي امس الاحد بتحرير قوات البيشمركه الكردية اربع قرى في شرق مدينة الموصل من قبضة التنظيم الإرهابي.

وقال التلفزيون في خبر عاجل بثه، ان قوات البيشمركه تمكنت من تحرير قرى تيستخراب وامام رضا ومفرق نفق وبعشيقة العسكري بالمحور الشرقي.

واكدت المصادر العسكرية الكردية، ان البيشمركه تتقدم من محور نوران شمال الموصل باتجاه ناحية بعشيقة، وان القوات الكردية تمكنت من اقتحام قريتي عمر قابجي والفاضلية شمال شرق الموصل والتي تتبع الناحية.

وكانت قوات البيشمركه، باشرت فجر أمس الأحد في عملية تحرير بلدة بعشيقة ذات الغالبية المسيحية من سيطرة التنظيم الإرهابي.

ومن جانب آخر، أعلن الجيش العراقي مقتل أحد كبار مساعدي زعيم تنظيم داعش بقصف جوي قرب الموصل.

وذكر بيان لقيادة طيران الجيش، مساء امس الأول السبت، ان «ضربة جوية بناء على معلومات استخبارية استهدفت موقع تواجد ابو اسامة احد معاوني زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي في بلدة تلسقف قرب الموصل».

وأضاف البيان، أن القصف أدى لمقتل القيادي وعدد من معاونيه.

وفي الجانب السياسي، كرر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، رفض عرضا تركيا للمساعدة في استعادة مدينة الموصل من قبضة التنظيم، وذلك بعد اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، امس الاول السبت، في بغداد.

وقال للصحافيين المرافقين لكارتر، إنه يعرف أن الأتراك يريدون المشاركة، لكن نقول لهم شكرا، مضيفًا أن هذا أمر سيتعامل معه العراقيون، وإذا كانت هناك حاجة للمساعدة فالعراق سيطلبها من تركيا أو دول أخرى في المنطقة.

وكان العبادي قال في وقت سابق السبت، وخلال كلمة ألقاها خلال مؤتمر المجلس الأعلى للصحوة الإسلامية عقد في بغداد، إن تركيا تعمل من أجل مصالحها في العراق، وليس لمساعدته.