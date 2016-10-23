﻿خبير ألماني يأمل أن تعود بريطانيا والاتحاد الأوروبي «إلى رشدهما»

برلين – د ب أ: طالب خبير اقتصادي ألماني بريطانيا والاتحاد الأوروبي « بالعودة إلى رشدهما» والابتعاد عن ما يطلق عليه»خروج بريطانيا الصعب من الاتحاد الأوروبي» وتبني نموذج انتقالي بدرجة أكبر .

وقال كليمنس فوست، رئيس معهد «إيفو» الاقتصادي، انه يجب أن يسود المنطق الحذر بدلا من «الشجار» في المفاوضات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

يشار إلى أن مصطلح «خروج بريطانيا الصعب من الاتحاد الأوروبي (هارد بريكسِت)» يشير إلى عدم التوصل إلى حل وسط بشأن بعض النقاط الأكثر جدلا فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد. ويشمل ذلك فرض بريطانيا قيود أكثر صرامة على الهجرة والخروج من السوق الأوروبية الموحدة ، وفرض حواجز تجارية بين بريطانيا وأوروبا.

وجاء حديث فوست عقب تصريح رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خلال مؤتمر حزب المحافظين الأخير أنه لا يوجد تنازلات بشأن مسألة الهجرة المتعلقة بأوروبا.

وقال «آمل – بمجرد هدوء الأمور – أن تبدأ أوروبا وبريطانيا الحديث مع بعضهما البعض». وأوضح أنه يدعم مرحلة انتقالية، تستمر لعشر أعوام، يليها خروج بريطانيا من الاتحاد المؤلف من 28 دولة .

ورفض فوست، الذي يعمل أيضا ضمن المجلس الاستشاري لوزارة المالية الألمانية، التوجه الذي يتبناه المسؤولون الأوروبيون حتى الآن، والذي يفيد بأنه يجب السماح لبريطانيا دخول السوق الداخلية الأوروبية فقط إذا قبلت حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي.

وقال ان دولا أوروبية كبرى تمر بمرحلة انتخابات، ولهذا السبب يتردد إنه سوف يتم معاقبة بريطانيا لقرارها، مضيفا «ولكن هذا له مردود عكسي للغاية».