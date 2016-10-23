﻿ثقة المستثمرين تدفع البورصة السعودية للصعود… وهبوط السوق المصرية

دبي – رويترز: ارتفعت البورصات الرئيسية في الخليج أمس الأحد، وتفوق أداء البورصة السعودية على نظيراتها في المنطقة، وواصلت الصعود بفضل ارتفاع معنويات المستثمرين، في أعقاب إصدار سندات ضخم أواخر الأسبوع الماضي، في حين نزلت البورصة المصرية نتيجة عمليات بيع لجني الأرباح.

وارتفع مؤشر بورصة الرياض 1.6 في المئة، لتصل مكاسبه منذ يوم الأربعاء الماضي إلى 5.1 في المئة، وارتفع أمس أكثر من 80 في المئة من الأسهم التي جرى تداولها.

وواصلت أسهم البنوك قفزاتها، إذ ارتفع سهم البنك السعودي الهولندي 3.4 في المئة. وفي نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت أسهم البنوك إثر بيع سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار بنجاح.

وزادت ثقة المستثمرين، رغم بعض الضعف في النتائج الفصلية. وأعلنت نحو 75 في المئة من الشركات المدرجة في السعودية نتائجها التي جاءت منخفضة بصفة عامة، في حين جاءت نتائج عدد قليل من تلك الشركات دون التوقعات بفارق كبير.

وقال كونال داملي، رئيس مبيعات مؤسسات السمسرة في «بنك سيكو» البحريني «ساعدت العديد من الأحداث الإيجابية في إحياء التفاؤل تجاه الأسهم السعودية، لاسيما بسبب إصدار السندات الناجح، ومدفوعات الحكومة لقطاع التشييد، وأسعار النفط الداعمة للسوق نسبيا».

وأضاف أن القِيِم عند هذه المستويات ستشجع المستثمرين، وهو عامل آخر يعتقد أنه دعم السوق في آخر جلستين.

وارتفع سهم «دار الأركان» الأكثر تداولا أمس عشرة في المئة، وهو الحد الأقصى المسموح به في يوم واحد، بعدما حققت الشركة ارتفاعا نسبته 21.4 في المئة في صافي ربح الربع الثالث إلى 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار)، بما يعادل ضعف توقعات محللي «الأهلي كابيتال».

وعزت الشركة الارتفاع إلى زيادة إيرادات بيع العقارات، وانخفاض نفقات التشغيل مثل رسوم الاستشارات والرواتب.

وقال محللو «الأهلي كابيتال» ان المفاجأة جاءت في مبيعات الأراضي، التي ارتفعت أكثر من المتوقع إلى 570 مليون ريال، مقابل تقديرات لبلوغها 390 مليون ريال.

وقفز سهم «العثيم» 4.5 في المئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح أفضل من المتوقع في الربع الثالث بلغ 36.64 مليون ريال، مقارنة مع 29.3 مليون ريال في تقديرات «الأهلي كابيتال»، التي قال محللوها في مذكرة ان نفقات التشغيل الأقل من التوقعات، وزيادة الدخل من شركاتها الزميلة، كانا المحركين الأساسيين لتجاوز الأرباح التوقعات.

الإمارات ومصر

ارتفع مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.5 في المئة، مع صعود سهم «إعمار» العقارية – أكبر شركة مدرجة في القطاع – 2.6 في المئة. ولم تعلن الشركة بعد صافي ربحها في الربع الثالث.

لكن سهم «دي.اكس.بي انترتينمنتس» فقد مكاسبه وهبط 0.6 في المئة، منهيا صعودا قويا استمر على مدار ثلاث جلسات. وسجلت أسهم الشركة أداء فائقا على مدار الأيام القليلة الماضية، مع ترقب افتتاح متنزهها الجديد نهاية هذا الشهر.

وتلقى مؤشر بورصة أبوظبي دعما من الأسهم القيادية ليرتفع 0.1 في المئة، إذ قفز سهم «الدار» العقارية 1.1 في المئة، وسهم بنك أبوظبي الوطني 2.3 في المئة. وأعلن البنك أمس أن مساهميه ونظرائهم من بنك الخليج الأول سيجتمعون في السابع من ديسمبر/كانون الأول للموافقة على الاندماج.

وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 0. 4 في المئة، مع تراجع ثلثي الأسهم المدرجة عليه، في الوقت الذي تخلت فيه بعض الأسهم ذات الأداء الأفضل يوم الخميس عن بعض مكاسبها. وهوى سهم «أوراسكوم للاتصالات» الأكثر تداولا 3.6 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية ارتفع المؤشر 1.5 في المئة إلى 5740 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.5 في المئة إلى 3355 نقطة. وارتفع أيضا مؤشر أبوظبي بنسبة 0.1 في المئة إلى 4299 نقطة.

وزاد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 5330 نقطة، في حين تراجع

المؤشر القطري 0.04 في المئة إلى 10434 نقطة.

وهبط المؤشرالعُماني 0.4 في المئة إلى 5538 نقطة. كما هبط المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1152 نقطة.

وفي مصر تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 8274 نقطة.