﻿وزير الطاقة السعودي: دورة انخفاض أسعار النفط «تشرف على الانتهاء»

الرياض – وكالات: اعتبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، ان الدورة الراهنة لانخفاض اسعار النفط والمستمرة منذ منتصف العام 2014 «تشرف على الانتهاء»، وذلك في ختام اجتماع لوزراء خليجيين ونظيرهم الروسي الكسندر نوفاك أمس الأحد في الرياض.

وقال ان «دورة الهبوط الحالية تشرف على الانتهاء، وان اساسيات السوق من ناحية العرض والطلب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ». وذلك في مؤتمر صحافي مع نظيريه الروسي الكسندر نوفاك، الذي تعد بلاده ابرز منتج للنفط من خارج منظمة الدول المصدرة «اوبك»، والقطري محمد السادة الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمنظمة.

واضاف الوزير السعودي، الذي تعتبر بلاده اكبر مصدر للنفط «نحن متفائلون من ناحية الاتجاه المستقبلي لاسواق البترول، إنها ستكون في مستوى تحسن مستمر».

واعرب وزير الطاقة والصناعة القطري عن اعتقاده «ان المرحلة الصعبة في وجهة نظرنا انتهت ولكن ببطء».

وشدد على ان عملية التعافي «أخذت وقتا وايضا تحتاج إلى وقت لاعادة التوازن ما لم تتضافر جهودنا جميعا ولصالح الجميع»، مشددا على الحاجة في «المرحلة المقبلة، الأسابيع المقبلة»، إلى «تكثيف الجهود والاتصالات» لاسيما بين المنتجين الكبار في «أوبك» وخارجها.

واعلن الوزير الروسي انه بحث مع نظرائه سبل «تطوير افضل الوسائل لحل مشكلة استقرار السوق»، مؤكدا الوصول «إلى مستوى غير مسبوق في علاقتنا وتعاوننا» مع السعودية، وان موسكو «ستستمر في العمل (معها) والتواصل المستمر لتحقيق… وسائل صلبة» لاستقرار السوق.

من جهة ثانية قال الوزير الروسي، بعد مباحثات مع نظيريه السعودي والقطري، ان مستوى إنتاج بلاده في أي اتفاق لزيادة أسعار النفط سيعتمد على الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في وقت سابق، وأن مناقشات موسكو مع المنظمة ما زالت جارية.

وأضاف «أود أن أؤكد مجددا على أننا غير مستعدين لإعطاء أرقام لأن المشاورات مستمرة، والمستويات ستتحدد على أساس اتفاق أوبك النهائي ونتائج مفاوضاتنا مع المنظمة.»

وردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده ستثبت إنتاجها عند المستويات الحالية أو ستخفضها قال نوفاك «نتفقد عددا من الخيارات. لا أريد أن أعطي القرار النهائي بعد لكننا ندرس بضع خيارات في الوقت الراهن».

وأكد الفالح ان الوزير الروسي قام خلال زيارته، وهي الرسمية الأولى له إلى السعودية، بجولة في مقر شركة «ارامكو السعودية» النفطية، واطَّلَع على أعمالها وعلى عدد من حقول الإنتاج والمصانع وغيرها.

ودعت «اوبك» روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة إلى اجتماع في وقت لاحق هذا الشهر، للبحث عن سبل تعزيز التعاون لإعادة الانتعاش لأسعار النفط، التي شهدت انخفاضا حادا لاكثر من عامين.

واعلن الوزير القطري في المؤتمر الصحافي أمس ان «أوبك» وروسيا ستعقدان اجتماعا اليوم الإثنين في الرياض لعرض «النماذج الاقتصادية ما بين العرض والطلب، وسنتبادل الآراء الفنية والاقتصادية»، تمهيدا لاجتماع تقني بين الطرفين في 28 تشرين الأول/اكتوبر و29 منه في فيينا.

وبعدما تجاوز سعر البرميل المئة دولار في 2014، انخفض إلى مستويات ما دون الثلاثين دولارا مطلع 2016. وشهدت أسعار النفط مؤخرا بعض الانتعاش، ليتم تداول البرميل حاليا بحدود 50 دولارا.

واتفق وزراء دول «أوبك» خلال اجتماع الشهر الماضي في الجزائر، على خفض الإنتاج، وذلك للمرة الاولى منذ ثمانية اعوام، في خطوة يؤمل منها إعادة الاستقرار للأسواق. إلا انه لم يتضح بعد تفاصيل هذا الخفض، وكيف سيتم توزيعه بين دول المنظمة.

وفي وقت متزامن، يزور الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السعودية ضمن جولة له في الشرق الاوسط، يتوقع ان يكون الملف النفطي احد جوانبها، علما بان فنزويلا تعد من أبرز الاعضاء في منظمة «أوبك».