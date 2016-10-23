﻿مصر تخفض المساحة المزروعة بالأرز بنسبة الثلث الموسم المقبل

القاهرة – الأناضول: قررت مصر أمس الأحد تقليص مساحة الأراضي المسموح بزراعتها بالأرز في موسم 2017 بنحو 34.5 في المئة.

ونص القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية أمس على أنه يرخص بزراعة الأرز في 6 محافظات، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 705 آلاف فدان مقابل نحو 1.076 مليون فدان في موسم 2016.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر مطلع مايو/أيار ويستمر حتى نهاية أغسطس/آب من نفس العام.

وحصر القرار الوزاري زراعة الأرز في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية، وكلها تقع شمال مصر.

وحظر القرار زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها في هذه المحافظات، على أن توقع غرامات على المخالفين.

وقررت الحكومة المصرية، في أغسطس/آب 2016، وقف تصدير الأرز بكافة أنواعه، توفيراً لاحتياجات السوق المحلية، وبما يسهم في الحفاظ على استقرار الاسعار طول العام.

وارتفعت أسعار الأرز خلال الفترة الماضية داخل السوق المصرية، بين ثلاثة وأربعة جنيهات ليصل سعر الكيلو إلى 9.5 جنيه (1.06 دولار)، بسبب إقبال التجار على تخزينه.

وتحاول الحكومة المصرية منذ عدة سنوات تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالأرز، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه.

ويقدر الخبراء متوسط إنتاج مصر من الأرز بنحو 4 ملايين طن، وهو ما يكفي لسد الاحتياجات المحلية.

(الدولار يساوي 8.88 جنيه مصري بالسعر الرسمي).