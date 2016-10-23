﻿شركة «إن.إم.سي» الإماراتية للرعاية الصحية تعتزم دخول قطر وعمان في نهاية العام

أبوظبي – رويترز: قال براسانث مانجهات، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إن.إم.سي» للرعاية الصحية، ان شركة إدارة المستشفيات تعتزم دخول قطر وسلطنة عمان قبل نهاية العام والتوسع في السعودية، لأن انخفاض أسعار النفط يقيد قدرة الحكومات على توفير الرعاية الصحية للمواطنين، ما يخلق لها فرصا كبيرة للعمل.

وتمر العديد من القطاعات في دول الخليج – ومن بينها قطاع البناء وبدرجة أقل القطاع المصرفي – بأوقات عصيبة، مع انكماش دخل النفط والغاز، مما يدفع لخفض الإنفاق والاستثمارات الحكومية.

لكن الشركات العاملة في الخدمات الضرورية، مثل الرعاية الصحية، قد تستفيد بالفعل من هذا الاتجاه، إذ تسد الفراغ الذي خلفته الحكومات. وقد يهيء النمو السكاني السريع في المنطقة وأمراض العصر، مثل السكري والسمنة، مزيدا من الفرص.

وقال براسانث مانجهات في مقابلة أمس الأحد خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط «نستعد لدخول قطر وعمان بنهاية العام… لأن انتشار المستشفيات الخاصة محدود في هذه الدول والحكومات لا تنفق على البنية التحتية.»

وأضاف إن الشركة المدرجة في لندن تنوي أيضا التوسع في السعودية من خلال النمو الذاتي وعن طريق الاستحواذ إذا لاحت فرص.

ولدى الشركة سيولة 200 مليون دولار، إضافة إلى تسهيلات مالية غير مستغلة تصل إلى 100 مليون دولار.

ودخلت الشركة السوق السعودية في أغسطس/آب، واستثمرت في مستشفى جديد بالمنطقة الغربية في المملكة، واستحوذت على حصة في مستشفى في الشرق لتضيف 260 سريرا.

وتابع مانجهات «يمكننا التوسع كثيرا في تقديم الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل والخدمات الخاصة، مثل الخصوبة والرعاية الصحية للكبار.»

وأضاف أن الشركة ستواصل النمو في الإمارات، من خلال بناء مستشفيات جديدة أو شراء مستشفيات قائمة. ومنذ إدراجها في بورصة لندن في 2012 نفذت الشركة ثماني صفقات استحواذ، من بينها أربع في الإمارات، وثلاث في أوروبا، وواحدة أخيرة في السعودية.

ووصل الملياردير الهندي ب.ر. شتي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن.إم. سي» للرعاية إلى الإمارات عام 1973، كصيدلي متدرب، وافتتح مركزا طبيا نما ليصبح «إن.إم.سي»، ويملك شتي 25.6 في المئة من الشركة.

وللشركة 1135 سريرا في أنحاء العالم، منها 26 في المئة من أسرة الرعاية الخاصة في الإمارات. وقال مانجهات انه لن يكون هناك قيد في المستقبل علي زيادة عدد الأسرة في ظل الفرص المتاحة في الخليج.