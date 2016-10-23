﻿«بلتون المالية» المصرية: ما زلنا نسعى للاستحواذ على بنك «سي.آي كابيتال» الاستثماري وننتظر رد الرقابة المالية

القاهرة – رويترز: قال باسم عزب، الرئيس التنفيذي لـ»بلتون المالية» المصرية في مقابلة أمس الأحد ان الشركة ما زالت مهتمة بالاستحواذ على بنك «سي.آي كابيتال» للاستثمار، وانها ستسعى لإحياء الصفقة لتؤسس واحدا من أكبر بنوك الاستثمار في مصر، إذا حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووقعت «بلتون» في فبراير/شباط اتفاقا لشراء «سي.آي كابيتال»، التابع للبنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية، مقابل 104 ملايين دولار. لكن الاتفاق لم يحصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وجددت الشركتان الاتفاق مرارا وتكرارا بانتظار الموافقة. وفي يونيو/حزيران عزا التجاري الدولي قرار إنهاء مساعي الصفقة إلى «طول الفترة الزمنية (للحصول) على عدم الممانعة على الصفقة من الهيئة العامة للرقابة المالية».

وقال عزب ان بلتون ما زالت حريصة على الاستحواذ، وأن هناك أملا في إحراز تقدم في الاتفاق. وأضاف «نحن مستعدون بالسيولة والتمويل… حصلنا على الموافقة من الجمعية العمومية، ونحن بانتظار إتمام الصفقة…ننتظر تعليقا من الهيئة العامة للرقابة المالية لإعطائنا الضوء الأخضر، أو سنتوقف عن المضي قدما في الصفقة… أعتقد أن لدينا فرصة».

وكانت «بلتون»، التي تحتل بالفعل المرتبة الأولى بين أكبر شركات إدارة الأصول في مصر، تخطط للاندماج مع «سي.آي كابيتال» لإنشاء واحدة من أكبر المؤسسات المالية المتكاملة في البلاد.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ان الاتفاق لا يمكن أن يتم قبل أن تحل «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة»، المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس والشركة الأم لـ»بلتون»، نزاعا معقدا يتعلق بفك اندماج «أوراسكوم تليكوم القابضة» في ، والذي نتج عنه هيكل المساهمة الحالي لـ»أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة».

وقال ساويرس في مارس/آذار ان الاتفاق تأجل بفعل مخاوف أمنية، وأن تدخل الدولة في الأنشطة التجارية سيثبط المستثمرين. وقالت «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة» هذا الشهر ان النزاع كان له أثر سيء جدا على الشركة، التي سيناقش مجلس إدارتها قريبا كيفية الاستمرار في تنفيذ الأنشطة، في ظل عدم قدرة الشركة على النمو في الوقت الحالي.

ولم تصدر الهيئة أو «سي.آي كابيتال» تعليقا على الفور.

وقال عزب ان الخطوة التالية لـ»بلتون» إذا رفضت الهيئة استحواذها على «سي.آي كابيتال» ستكون السعي وراء أنشطة تأجير مصرية أخرى تمول شراء أصول ملموسة مثل العقارات.

وأضاف «لدينا عدد من الأهداف نتطلع إليها وننتظر أن نكون في نشاط التأجير هذا… لدينا آفاق لكننا لم ندرس أيا منها بعد».

قالت «بلتون» في وقت سابق من هذا العام انها تخطط لزيادة أصولها المدارة إلى 50 مليار جنيه مصري، مقارنة مع 30 مليار جنيه حاليا، لكن قرار البنك المركزي تقييد عدد البنوك التي يمكنها الاستثمار في صناديق في سوق المال قد يعطل نموها في ذلك الاتجاه.

وقال عزب ان «بلتون» تتطلع الآن لتنويع محفظتها بعيدا عن سوق صناديق المال، التي تمثل استثمارات الشركة فيها حاليا نحو 80 في المئة من إجمالي حجم أصولها المدارة.

وأضاف «فيما يتعلق بالأصول المدارة فإننا لم نخسر شيئا، غير أن ذلك سيؤثر علينا خلال عام أو اثنين. نحن ننوع منتجاتنا ونخطط لإطلاق عدد من الصناديق المختلفة الآن».

وقال ايضا ان «بلتون»، المتخصصة أيضا في الأوراق المالية والسمسرة والاستثمار المباشر والخدمات المصرفية الاستثمارية والأبحاث، تخوض أيضا عملية لتدشين صناديق فرص خاصة، وصناديق تركز على الأسهم. وأوضح ان الشركة تتوقع أيضا إدارة ثلاثة طروحات عامة أولية خلال هذا الربع، وطرحين آخرين في الربع الأول من العام المقبل، بقيمة إجمالية تتراوح بين 3.5 مليار و4 مليارات جنيه.

وأضاف أن الإقبال يتزايد على الطروحات العامة الأولية، في الوقت الذي يسارع فيه المستثمرون إلى الشراء قبل تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية في مايو/أيار.

وجمدت مصر خططا لتطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية بقيمة عشرة في المئة في مايو 2015، بعد شكاوى من المستثمرين. ومن المقرر أن يتم تطبيق الضريبة اعتبارا من مايو 2017.

وقال عزب «لدينا إقبال كبير من عدد من الشركات يجعلنا نختار حاليا القطاعات التي نهتم بها… أعتقد أن الأنشطة المصرفية الاستثمارية ستحقق أداء جيدا جدا العام القادم بفضل هذا الإقبال».

(الدولار يساوي 8.8799 جنيه مصري).