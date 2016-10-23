﻿مصر تستهدف الوصول بإنتاج الغاز الطبيعي إلى 5 مليارات قدم مكعبة في 2017 ـ 2018

القاهرة – رويترز: قال وزير البترول المصري، طارق الملا، ان بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى خمسة مليارات قدم مكعبة يوميا خلال 2017-2018، من 4.35 مليار قدم حاليا.

وأضاف، في مقابلة في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط»، أن استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي يوميا يبلغ «نحو 5.2 مليار قدم مكعبة والانتاج 4.350 مليار قدم»

وتابع القول «مع دخول حقل ظُهر نهاية العام المقبل، وأيضا مشروعات شمال الاسكندرية، وفي ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الآبار، نستهدف ان يصل الإنتاج إلى 5 مليارات قدم، على أن تزيد إلى أكثر من 7.5 مليار قدم في 2020-2021».

وكانت شركة «إيني» الإيطالية أعلنت في أغسطس/آب 2015 أنها حققت ما قد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وذلك في المياه الاقليمية المصرية في البحر المتوسط، وتكهنت بأنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة.

وقال الوزير «إيني ستبدأ إنتاج نحو مليار قدم مكعبة يوميا من ظُهر في نهاية 2017، إلى جانب انتاج شركة بي.بي ما بين 450 و500 مليون قدم مكعب يوميا». وذكر أن شركة «أديسون» الإيطالية ستبدأ أعمال الحفر بجوار امتياز ظُهر في مطلع 2017.

ويغطي حقل ظُهر مساحة 100 كيلومتر مربع، ويقع في امتياز «شروق» الذي قد تصل مساحته إلى نحو 3000 كيلومتر مربع في البحر المتوسط. ويبلغ حجم الاحتياطي الأصلي في حقل ظُهر 30 تريليون قدم مكعب، في حين تبلغ الاحتياطيات القابلة للاستخراج حوالي 22 تريليون قدم مكعب. وتتوقع إيني ضخ استثمارات لتنمية ظُهر بقيمة تتراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار.

وتستهدف مصر العودة مجددا إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2020، بل وأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة.

وقال الملا ان زيارته الأخيرة إلى قبرص يوم الجمعة الماضي ركزت على خطوات تفعيل اتفاقية نقل الغاز الطبيعي من قبرص، عبر خط أنابيب إلى مصر، حالما يبدأ استخراجه من الاحتياطيات التي اكتشفت قبالة سواحل الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

واكتشفت شركة «نوبل» الأمريكية للطاقة ما يقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص في أواخر عام 2011.

وأضاف «الغاز القبرصي لن يصل قبل ثلاث سنوات لأن الحقل هناك لم تتم تنميته بعد. الغاز القبرصي سيخصص منه جزء للسوق المحلي والجزء الآخر سيكون للتصدير من خلال محطات الإسالة».

ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز، إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال، لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية.

وقد استأجرت مصر سفينتين للتغييز العام الماضي. وقال الملا أن بلاده انتهت من مناقصة استئجار سفينة التغييز الثالثة الخميس الماضي، لكن لم تعلن عن الشركة الفائزة بعد. وتابع «نستهدف وصول سفينة التغييز الثالثة قبل نهاية يونيو 2017 لسد احتياج محطات كهرباء سيمنس من الغاز».

وكانت مجموعة «سيمنس» الصناعية الألمانية وقعت العام الماضي صفقة بقيمة ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) مع مصر لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح، بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد بنحو 50 في المئة.

من جهة ثانية قال الملا أن بلاده ستنتهي من قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز المعروض حاليا على مجلس الدولة قبل نهاية العام المقبل. وأضاف «في نهاية 2017 سيكون لدينا القانون واللائحة التنفيذية، وسنكون انتهينا من إنشاء الجهاز ليتم (بعدها السماح) للشركات الخاصة باستيراد الغاز».

وبعد أن كانت مصر بلدا مصدرا للغاز في السابق، باتت تعاني حاليا من نقص في الغاز دفعها للبدء في استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وقال الملا ان «إيغاس ستطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في تسع إلى 11 منطقة في مطلع 2017».

ومن المنتظر أن يؤدي كشف حقل ظُهر في المياه المصرية في 2015 إلى تسريع وتيرة الأنشطة الاستكشافية في المنطقة خلال الفترة المقبلة، بعد عقد اتسم بالاكتشافات الهزيلة.

وأضاف ان بلاده ستبدأ في استيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة «إنجي» الفرنسية مطلع 2017. وتابع «لدينا اتفاق مع الشركة لجلب 12 شحنة على مدار عام. إجمالي فاتورة استيراد مصر من الغاز خلال 2016-2017 ستكون حوالي 3 مليارات دولار».

وأصبحت مصر سوقا رئيسية لشحنات الغاز المسال بعد بدء تشغيل محطتي التغييز العام الماضي.

وردا على سؤال عن حجم دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من 2016-2017، قال الوزير «لن يختلف كثيرا عن الربع الأخير من 2015-2016 سيكون في حدود 12 إلى 13 مليار جنيه. ارتفاع أسعار النفط عالميا سيعمل على تغيير قيمة دعم المواد البترولية التي كنا نستهدفها هذا العام».

وبلغ دعم المواد البترولية في مصر 51 مليار جنيه خلال 2015-2016 بانخفاض 28.7 في المئة عن 2014-2015.

ويبلغ الدعم المستهدف في 2016-2017 نحو 35 مليار جنيه.

وخفضت الحكومة المصرية دعم المواد البترولية في يوليو/تموز 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 في المئة.

وتسعى مصر حاليا لتطبيق إصلاحات جديدة، مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع اسطوانات البوتاغاز من خلال بطاقات التموين. لكن لم يتم إقرار هذه الإصلاحات حتى الآن.

ولم يخض الملا في أي تفاصيل بشأن إصلاحات هيكلة دعم المواد البترولية المتوقعة.

وردا على سؤال عما إذا كانت شركة «أرامكو السعودية» ستستأنف تزويد مصر بكميات من المواد البترولية، بعد أن أوقفت في وقت سابق من هذا الشهر إرسال شحنات لمصر، اكتفى الوزير بالقول إن البنك المركزي وفر الدولارات اللازمة لتغطية احتياجات البلاد خلال أكتوبر/تشرين الأول من المواد البترولية، دون الخوض في أي تفاصيل عن العلاقات مع «أرامكو».

وتستورد مصر كميات من المواد البترولية والغاز بقيمة تتراوح بين 700 و800 مليون دولار شهريا.

وفيما يتصل بمستحقات شركات النفط الأجنبية قال الملا «قبل نهاية ديسمبر سنكون سددنا جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب بإذن الله … لا أستطيع تحديد قيمة حاليا للسداد لأنه مرتبط بالإجراءات الاقتصادية والاتفاق مع صندوق النقد».

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية 3.58 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، مقارنة مع 3.4 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران.

وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من بعثة صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق، كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار، لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.