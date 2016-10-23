﻿مارشيلو ليبي مدربا جديدا للمنتخب الصيني

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، عن تولي الإيطالي مارشيلو ليبي تدريب المنتخب. ويتولى ليبي (68 عاما) الفائز مع منتخب إيطاليا بمونديال 2006، المهمة خلفا لجوا هونغبو، الذي استقال من منصبه عقب الهزيمة امام اوزبكستان صفر/2، ،قبل نحو عشرة أيام في تصفيات المونديال. وسيتم تقديم ليبي رسميا الاسبوع المقبل. وتولى ليبي مؤخرا تدريب غوانشتو الصيني، وفاز معه بالدوري ثلاث مرات بجانب لقب واحد في دوري أبطال آسيا. وحصد منتخب الصين نقطة واحدة فقط حتى الآن خلال مشواره في تصفيات المونديال، لتتضاءل فرصه في بلوغ كأس العالم. وستكون أول مباراة رسمية لليبي يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل أمام قطر في تصفيات كأس العالم.

غرامة مالية لدروغبا لعدم الالتزام!

واشنطن – الأناضول: قررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، فرض غرامة مالية على المهاجم الإيفواري ديدييه دروغبا، بسبب رفضه اللعب مع فريقه مونتريال إمباكت في مواجهة تورونتو الأسبوع الماضي. ولم يُكشف عن قيمة الغرامة، لكنها جاءت حسب لوائح البطولة. ولم يشارك دروغبا (38 عاما) في مباراة فريقه أمام تورونتو، الأحد الماضي، عندما علم أنه لن يشارك أساسيا من البداية. وأحرز دروغبا، لاعب تشلسي السابق، 10 أهداف لمونتريال في الموسم الحالي بعدما شارك في 22 مباراة، بينها 18 مرة أساسيا. وتم استبعاد دروغبا من قائمة الفريق في الفترة الأخيرة لدخوله في مشاكل كثيرة مع مدرب الفريق، بالإضافة إلى الأنباء التي ترددت حول دخوله في مفاوضات مع نابولي الإيطالي.

وفاة عامل في أحد الملاعب المستضيفة لمونديال قطر 2022

الدوحة – د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022، وفاة عامل خلال مشاركته في أعمال البناء في أحد ملاعب قطر. واعلنت اللجنة العليا للمشاريع والارث انه «ببالغ الحزن والأسى نعلن عن وقوع حالة وفاة بين أحد العمال في مشاريعنا». واضافت: «تم اطلاق تحقيق موسع بالتعاون مع الجهات المختصة للبحث في تفاصيل الحادث في موقع انشاء استاد الوكرة صباح السبت، وصولا إلى العوامل التي أسفرت عن هذه الوفاة». ولم يتم إعطاء أي تفاصيل عن العامل أو الحادث، لكن اللجنة المنظمة أوضحت أنه تم الاتصال بأسرة العامل وتقديم الدعم لها. وتعتمد قطر بشكل كبير على العمالة المهاجرة في أعمال البنية التحتية وبناء الملاعب لاستضافة كأس العام، قبل ستة أعوام على انطلاق البطولة، وبسبب أوضاع العمال هناك تعرضت الدولة الخليجية لانتقادات من بعض مجموعات حقوق الانسان.

مصر تستضيف البطولة العربية لكرة القدم العام المقبل

القاهرة – د ب أ: استضاف مقر الاتحاد المصري لكرة القدم مراسم توقيع استضافة المرحلة النهائية للبطولة العربية المزمع إقامتها في الفترة بين 21 تموز/ يوليو والخامس من آب/ أغسطس 2017 المقبلين. ومثل الاتحاد العربي في مراسم توقيع العقود الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد، فيما مثل الاتحاد المصري هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد. ويحصل الفريق الفائز بلقب البطولة على عشرة ملايين ريال سعودي في الوقت الذي لم يتم الكشف فيه عن باقي الجوائز، لكن تردد ان كل فريق مشارك سيحصل على 200 الف دولار. وواجهت البطولة صعوبات مالية بالغة ما أثر على استقرار البطولة، حيث جرت النسخة الأخيرة من دوري أبطال العرب في 2009 قبل أن تعود البطولة تحت مسمى جديد هو كأس الاتحاد العربي في موسم 2013/2012 لكنها توقفت مرة أخرى.

الذئب «زابيفاكا» تميمة كأس العالم 2018 في روسيا

موسكو – رويترز: كشف النقاب عن تميمة كأس العالم 2018 في روسيا وهي الذئب «زابيفاكا» باعتباره رمزا للمتعة والجاذبية والثقة بالنفس. ووصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التميمة الجديدة والتي كشف النقاب عنها خلال عرض تلفزيوني حي بحضور فيتالي موتكو نائب رئيس وزراء روسيا والمهاجم البرازيلي رونالدو بأنها «ذئب يشع متعة وسحرا وثقة بالنفس.» ويقول الفيفا إن معنى اسم الذئب هو «الهداف»، وإن التميمة حصلت على 53 في المئة تقريبا من الأصوات التي زادت على مليون صوت في مقابل حصول تميمة أخرى على شكل نمر على 27 في المئة من الأصوات في حين حصلت تميمة ثالثة على شكل قط على 20 في المئة. وقال موتكو، وهو أيضا رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ورئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة: «أنا على ثقة بان زابيفاكا سيحظى بشعبية هائلة في أوساط الجمهور خلال كأس القارات وكأس العالم في روسيا في 2018.» وأضاف: «شارك ملايين من الروس في التصويت (على اختيار التميمة) وهذا يعني أن زابيفاكا سيقوم بمهمة جليلة هي تمثيل بلادنا حول العالم.»