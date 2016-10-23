﻿تنس: كيربر تهزم سيبولكوفا في البطولة الختامية

سنغافورة – رويترز: اضطرت انجليكه كيربر لتقديم كل ما لديها في افتتاح البطولة الختامية لموسم تنس السيدات قبل أن تنجح اللاعبة الألمانية المصنفة الأولى عالميا في التغلب على دومينيكا سيبولكوفا 7-6 و2-6 و6-3. واستهلت الرومانية سيمونا هاليب حملتها في البطولة التي تضم أفضل ثماني لاعبات بشكل رائع، بعدما تغلبت المصنفة الرابعة عالميا على الأمريكية ماديسون كيز 6-2 و6-4 في المباراة الافتتاحية.

وافتتحت سيبولكوفا، التي تشارك في البطولة لأول مرة، المجموعة الأولى بخطأ مزدوج واستفادت كيربر الفائزة بلقبين هذا العام في البطولات الأربع الكبرى من البداية المتوترة لمنافستها وكسرت إرسالها. وعلى العكس عثرت اللاعبة الألمانية على إيقاعها سريعا واستخدمت قدرتها الرائعة على رد الكرة لجعل سيبولكوفا تجتهد أكثر وتقوم بضربة إضافية فيما بدت أنها في طريقها للفوز بنقطة. وعملت السلوفاكية، التي تمكنت في وقت سابق من الشهر الحالي من احراز لقبها الثالث هذا العام وذلك في لينز، على العودة مستغلة حماسها وضغطت على كيربر لتجبرها على ارتكاب خطأين مزدوجين وتتعادل 4-4. ونجحت كل لاعبة في الحفاظ على إرسالها قبل الوصول إلى الشوط الحاسم الذي حافظت فيه كيربر على هدوء أعصابها في مواجهة لحظات عصيبة لتفوز به وبالمجموعة. وبدأت سيبولكوفا المجموعة الثانية سريعا مع انهيار كيربر وكسرت إرسال منافستها مرتين على التوالي للتقدم 4-صفر وبينما بدأت اللاعبة الألمانية في العودة نجحت المصنفة السابعة في حسم المجموعة لصالحها. ومع سيطرة الإنهاك على اللاعبتين وإنهاء النقاط بعدد ضربات أقل تعافت كيربر من كسر إرسالها مبكرا وأظهرت إمكانياتها التي وضعتها على قمة التصنيف لتفوز بأربعة أشواط متتالية في طريقها نحو تحقيق انتصار صعب.

وفي افتتاح المجموعة الحمراء، أثبتت هاليب انها ستكون منافسة قوية في البطولة المقامة داخل القاعات في سنغافورة. وبدأت كل لاعبة المباراة بقوة واستفادة كيز من ضرباتها الامامية القوية. لكن اللاعبة الرومانية هي التي كسرت ارسال منافستها اولا في الشوط الثالث عندما سددت كيز في الشبكة. ومضت هاليب بقوة من هذه النقطة لتتقدم 5-1 بعد ان ارتكبت كيز الكثير من الأخطاء السهلة. وتماسكت اللاعبة الأمريكية البالغة من العمر 21 عاما لفترة وجيزة قبل أن تحسم منافستها الرومانية المجموعة الأولى في 27 دقيقة فقط. وهيمنت هاليب على بداية المجموعة الثانية وتألقت في كل ارجاء الملعب لتكسر إرسال منافستها مرتين اخريين قبل ان تستعيد اللاعبة الأمريكية مستواها وضرباتها الأمامية القوية. لكن كيز لم تستطع التخلص من الاخطاء السهلة لتخسر المباراة.