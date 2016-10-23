﻿الدوري المغربي: اتحاد طنجة يهدر نقطتين أمام حسنية أغادير

الرباط – د ب أ: أهدر اتحاد طنجة متصدر دوري المحترفين المغربي نقطتين على ملعبه بعدما تعادل سلبا مع حسنية أغادير ضمن المرحلة السادسة.

واكتفى اتحاد طنجة بنقطة التعادل ليرفع رصيده في الصدارة إلى 11 نقطة متفوقا بنقطتين على أقرب منافسيه الوداد الرياضي، كما رفع حسنية أغادير رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن. كذلك اكتفى الكوكب المراكشي بنقطة التعادل أمام مضيفه النادي القنيطري 1/1 في المرحلة التي شهدت أيضا فوز شباب قصبة تادلة على الفتح الرباطي 1/صفر. ورفع الكوكب المراكشي رصيده ست نقاط في المركز الحادي عشر مقابل أربع نقاط للقنيطري في المركز الرابع عشر. وتقدم محمد الفقيه للكوكب المراكشي في الدقيقة 53 ثم أدرك توفيق أجروتن التعادل للقنيطري في الدقيقة 55 .أما شباب قصبة تادلة فقد حسم مباراته أمام الفتح الرباطي بهدف وحيد سجله سعد الغرباوي في الدقيقة 33، ليرتفع رصيد تادلة إلى أربع نقاط في المركز الثالث عشر ويظل الفتح بدون رصيد من النقاط في المركز السادس عشر الأخير.