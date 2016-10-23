﻿الدوري التونسي: فوز ساحق للنجم الساحلي على البنزرتي

تونس – د ب أ: واصل النجم الساحلي انطلاقته القوية وحقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري التونسي، حيث تغلب على النادي البنزرتي 5/1 في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى.

ورفع النجم رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الصفاقسي، علما أن النجم له مباراتان مؤجلتان، بينما تجمد رصيد البنزرتي عند ثماني نقاط في المركز الثالث. وتقدم البنزرتي بهدف جاسم الحمدوني في الدقيقة 12 ثم رد النجم بخمسة أهداف سجلها حمزة لحمر (هدفان) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 13 و39 وإيهاب المساكني في الدقيقة 66 وحمزة الجلاصي لاعب البنزرتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87 وحمدي النقاز في الدقيقة 90 .

وسقط الترجي في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي حيث تعادل مع مضيفه مستقبل قابس 1/1 ضمن المجموعة الثانية. وافتتح أمير العمراني التسجيل لمستقبل قابس ثم أدرك طه ياسين الخنيسي التعادل للترجي، الذي تعادل سلبا في الجولة الرابعة مع حمام الأنف. ورفع الترجي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة مقابل ست نقاط لمستقبل قابس في المركز الرابع. وبالنتيجة نفسها تعادل حمام الأنف مع مستقبل المرسى، ليرفع الأول رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز السادس بالمجموعة الثانية مقابل نقطة واحدة لمستقبل المرسى في المركز الثامن الأخير. وتقدم محمود العذيبي لحمام الأنف في الدقيقة السادسة ثم أدرك نزار العمري التعادل لمستقبل المرسى في الدقيقة 64 .