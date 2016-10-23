﻿الدوري المصري: الإسماعيلي يستعيد توازنه وإنبي يسقط طنطا

القاهرة – د ب أ: استعاد الإسماعيلي توازنه بعد تعادلين متتاليين في الدوري المصري، وتغلب على الشرقية 1/صفر ضمن المرحلة الخامسة التي شهدت أيضا فوز إنبي على طنطا 3/1.

وكان الفوز هو الثاني للإسماعيلي هذا الموسم، مقابل هزيمة واحدة وتعادلين ليرفع الفريق رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الشرقية، الصاعد حديثا، عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر قبل الأخير. وجاء الهدف الوحيد بعد أربع دقائق من البداية وسجله المهاجم الغاني إيمانويل باناهيني، قبل أن يهدر زميله ومواطنه توريك جبرين ركلة جزاء في الدقيقة 23 .وتغلب إنبي على طنطا بثلاثة أهداف سجلها صلاح سليمان وعمرو مرعي وماريو مارتينيز في الدقائق 43 و66 و78 مقابل هدف وحيد لطنطا سجله محمود غالي في الدقيقة 82 .ورفع إنبي رصيده إلى سبع نقاط ليصعد إلى المركز التاسع بينما تجمد رصيد طنطا عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر.