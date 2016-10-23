﻿الدوري الإماراتي: الأهلي يصعد إلى المركز الثالث بفوز كبير

أبوظبي – د ب أ: صعد الأهلي إلى المركز الثالث بدوري الخليج العربي الإماراتي بعدما تغلب على ضيفه دبا الفجيرة 4/1 ضمن المرحلة الرابعة، ورفع رصيده إلى تسع نقاط، حصدها خلال ثلاث مباريات حيث تتبقى له مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد دبا الفجيرة عند نقطتين في المركز الحادي عشر.

وجاءت جميع الأهداف خلال الشوط الثاني حيث افتتح إسماعيل الحمادي التسجيل للأهلي في الدقيقة 46 ثم تعادل دبا الفجيرة بعدها بثوان عن طريق خليفة القايدي. بعدها فرض الأهلي تفوقه الهجومي وحسم المواجهة بثلاثة أهداف لأسامواه جيان وكيانغ يون كوان ورودريغو دوس سانتوس في الدقائق 61 و64 و69 .وحقق حتا انتصارا مثيرا على مضيفه بني ياس وتغلب عليه 3/2 .وكادت المباراة تنتهي بالتعادل 2/2 لكن حتا واصل محاولاته ليحسم المواجهة في الوقت القاتل وينتزع النقاط الثلاث. ورفع حتا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس بينما تجمد رصيد بني ياس عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر. وتقدم بني ياس بهدف سجله دانييل أليخاندرو هيرنانديز في الدقيقة 17 ثم تعادل حتا بعدها بثوان عن طريق صامويل روزا، قبل أن يتقدم بني ياس مجددا بهدف أحرزه خواكين لاريفي من ركلة جزاء في الدقيقة 21 .وأدرك حتا التعادل بهدف روزا في الدقيقة 74 ثم خطف زميله أدريان روبوتان هدف الفوز 3/2 في الثواني الأخيرة.