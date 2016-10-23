﻿دوري نجوم قطر: لخويا يهزم الوكرة ليشعل الصراع في الصدارة

الدوحة – د ب أ: اقتسم لخويا صدارة دوري نجوم قطر مع السد والجيش بعدما تغلب على الوكرة 3/2 ضمن المرحلة الرابعة. ورفع لخويا رصيده إلى عشر نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف السد وأمام الجيش الذي تعادل مع الريان 1/1، بينما تجمد رصيد الوكرة عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وسجل الأهداف الثلاثة للخويا، يوسف العربي (هدفان) في الدقيقتين 11 و19 وعلي حسن عفيف في الدقيقة 73 بينما كان هدفا الوكرة من نصيب بابلو زيبالوس وسجلهما في الدقيقتين 63 و83 من ركلة جزاء. وبهدف في الوقت القاتل، أفلت الريان من الهزيمة أمام الجيش وتعادل معه 1/1. وكادت المباراة أن تنتهي بفوز الجيش بهدف سجله سيدو كيتا في الدقيقة 20 لكن الريان واصل محاولاته حتى خطف هدف التعادل في الثواني الأخيرة عن طريق سيرخيو غارسيا. ورفع الريان رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس مقابل عشر نقاط للجيش في المركز الثالث.