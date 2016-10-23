﻿الدوري الانكليزي: تشلسي يقسو على مانشستر يونايتد برباعية… ومانشستر سيتي يواصل ترنحه!

لندن – د ب أ: لقن تشلسي ضيفه مانشستر يونايتد ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو درسا قاسيا وحقق فوزا ساحقا 4/صفر عليه في المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي، والتي شهدت أيضا سقوط مانشستر سيتي في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه ساوثهامبتون.

على استاد «ستامفورد بريدج» في العاصمة لندن، قدم تشلسي عرضا رائعا على مدار شوطي المباراة وأمطر شباك ضيفه برباعية نظيفة ليرفع رصيده إلى 19 نقط ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق الأهداف فقط أمام توتنهام وبفارق نقطة احدة خلف مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال. وجمدت الهزيمة القاسية رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع، علما أنها الهزيمة الثالثة للفريق في الموسم الحالي وتأتي بعد تعادلين متتاليين في المسابقة. ووجه تشلسي صفعة قوية لمدربه السابق جوزيه مورينيو المدرب الحالي ليونايتد. وافتتح الأسباني بدرو التسجيل بشكل مبكر للغاية حيث هز شباك يونايتد في الدقيقة الأولى ليكون أسرع هدف في الدوري هذا الموسم. وأضاف زميله غاري كاهيل الهدف الثاني في الدقيقة 21 لينهي الشوط الأول بهدفين نظيفين. وفي الشوط الثاني، سجل البلجيكي إيدن هازارد والفرنسي نغولو كانتي هدفين آخرين في الدقيقتين 62 و70 .

وعلى استاد «الاتحاد» في مانشستر، واصل مانشستر سيتي ترنحه وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي وسقط في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه ساوثهامبتون. ورغم البداية القوية في الموسم الحالي والانتصارات المتتالية في المباريات الأولى بقيادة مدربه الجديد الأسباني جوسيب غوارديولا، عانى السيتي من تراجع نتائجه وسقط في فخ التعادل. ورغم ضياع نقطتين ثمينتين، استعاد مانشستر سيتي الصدارة رافعا رصيده إلى 20 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام أرسنال وليفربول كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بالمركز الثامن. والمباراة هي الخامسة على التوالي التي يفشل خلالها السيتي في تحقيق الفوز في مختلف البطولات حيث سبقتها هزيمة وتعادل في الدوري الإنكليزي وهزيمة وتعادل في دوري أبطال أوروبا، وحقق آخر فوز له قبل شهر كامل حيث كان على حساب سوانزي 3/1 في الدوري الإنكليزي في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي. وأنهى ساوثهامبتون الشوط الأول بهدف أحرزه ناثان ريدموند في الدقيقة 27 ثم سجل البديل النيجيري كليتشي إيهياناتشو هدف التعادل للسيتي في الدقيقة 55 .