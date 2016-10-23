﻿الدوري التركي: طرابزون سبور يحرم غالطه سراي من الإنفراد بالصدارة

أنقرة – د ب أ: حرم طرابزون سبور مضيفه غالطه سراي من الانفراد بصدارة الدوري التركي الممتاز بعدما تغلب عليه في عقر داره 1/صفر ضمن منافسات المرحلة الثامنة من المسابقة. وتغلب بورصا سبور على مضيفه ألانيا سبور 2/صفر وبلدية آكهيسار على أضنة سبور 1/صفر.

وحسم طرابزون سبور مباراته أمام غالطه سراي بهدف وحيد سجله دامي ندوي في الدقيقة 17 .ورفع طرابزون رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع بينما تجمد رصيد غالطه سراي عند 17 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف بلدية اسطنبول وبشكتاش. كذلك تغلب بلدية آكهيسار على أضنة سبور بهدف وحيد سجله هوجو رودلييغا في الدقيقة 15، ليرفع آكهيسار رصيده إلى تسع نقاط ي المركز الحادي عشر ويتجمد رصيد أضنة سبور عند خمس نقاط في المركز السادس عشر. وحقق بورصا سبور انتصارا صعبا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه ألانيا سبور 2/صفر. وظل التعادل السلبي قائما طوال 85 دقيقة ثم نجح المهاجم التشيلي كريستوبال في حسم المواجهة لصالح بورصا سبور بهدفين في الدقيقتين 86 و88 .ورفع بورصا سبور رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد ألانيا سبور عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر.