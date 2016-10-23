﻿الدوري البرتغالي: بورتو يعتلي الصدارة بثلاثية في شباك أروكا

لشبونة – د ب أ: اعتلى بورتو صدارة الدوري البرتغالي بعدما تغلب على ضيفه أروكا 3/صفر في المرحلة الثامنة من المسابقة.

ورفع بورتو رصيده إلى 19 نقطة ليصعد إلى المركز الأول بفارق الأهداف فقط أمام بنفيكا الذي حل ضيفا على بالينينسيتش في وقت متأخر أمس، بينما تجمد رصيد أروكا عند خمس نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير. وتقدم بورتو بهدفين سجلهما أندريه سيلفا في الدقيقتين 43 و78 ثم أضاف زميله ياسين براهيمي الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 90 .بينما سجل جويل كامبل هدفا في الوقت القاتل أنقذ به سبورتينغ لشبونة من الهزيمة على ملعبه أمام تونديلا حيث تعادل معه 1/1 .ورفع سبورتينغ لشبونة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، مقابل ست نقاط لتونديلا في المركز السادس عشر. وكادت المباراة أن تنتهي بفوز تونديلا بهدف سجله جون موريلو في الدقيقة 74 لكن كامبل انتزع لفريقه نقطة بإحراز هدف التعادل في الثواني الأخيرة. كذلك أفلت فيتوريا سيتوبال من الهزيمة أمام فييرينسي وتعادل معه 1/1. وتقدم فييرينسي عن طريق إيكارو سيلفا في الدقيقة 53 لكن سيتوبال خطف هدف التعادل قبل خمس دقائق من النهاية وسجله فابيو باشيكو. ورفع سيتوبال رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر مقابل عشر نقاط لفييرينسي في المركز التاسع.