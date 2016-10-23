﻿الدوري الفرنسي: غانغون يوجه ضربة موجعة لليون

باريس – د ب أ: وجه غانغون ضربة مواجعة لآمال ليون بتغلبه عليه في عقر داره 3/1 ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي التي شهدت أيضا تعادل تولوز مع مضيفه أنجيه سلبا. وتغلب ليل على باستيا 2/1 وديجون على لوريان 1/صفر ورين على مضيفه نانت 2/1 وتعادل بوردو مع نانسي 1/1 . ورفع غانغون رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد ليون عند 13 نقطة في المركز التاسع ليبتعد عن إطار المنافسة مع فرق المقدمة.

وأنهى ليون الشوط الأول متقدما بهدف سجله ألكسندر لاكازيتي في الدقيقة 37 من ركلة جزاء. لكن رد غانغون كان قاسيا حيث حسم المباراة بثلاثة أهداف في الشوط الثاني سجلها يانيس ساليبور وماركوس كوكو (هدفان) في الدقائق 46 و52 و77 .ورفع تولوز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع إثر تعادله السلبي مع أنجيه الذي رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن. وسجل كامل غروشيسكي ثنائية في الدقيقتين 58 و76 قاد بها رين إلى الفوز 2/1 على مضيفه نانت الذي افتتح التسجيل عن طريق إيميليانو سالا في الدقيقة 42 .ورفع رين رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد نانت عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر. بينما تعادل بوردو مع نانسي 1/1 ليرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع مقابل ست نقاط لنانسي في المركز التاسع عشر قبل الأخير. وتقدم جيريمي مينيز لبوردو في الدقيقة 55 ثم سجل أنطوني كورا هدف التعادل لنانسي في الدقيقة 74 . وأحرز جوردان لوتيس هدفا في الوقت القاتل قاد به ديجون إلى الفوز على لوريان 1/صفر ليرفع ديجون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد لوريان عند ست نقاط في المركز العشرين الأخير. وتغلب ليل على باستيا بهدفين سجلهما سيبستيان كورشيا وإيدر لوبيز مقابل هدف لباستيا أحرزه عبدالله ساديو ديالو، ليرتفع رصيد ليل إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر بفارق الأهداف خلف باستيا.