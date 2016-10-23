﻿الدوري الهولندي: فينورد يتعادل بصعوبة مع أياكس في قمة المرحلة

أمستردام – د ب أ: تعادل فينورد بصعوبة مع ضيفه أياكس 1/1 في مباراة قمة، في المرحلة العاشرة من الدوري الهولندي. وفاز غرونينخن على ضيفه الكمار 2/صفر وخيم التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة نيميخن مع ضيفه فيتيسه أرنهيم.

وفي المباراة الأولى، تقدم المهاجم الدنماركي الشاب كاسبر دولبيرغ بهدف لأياكس في الدقيقة 55، لكن المهاجم المخضرم ديرك كاوت أدرك التعادل لفينورد قبل خمس دقائق من نهاية المباراة. ورفع فينورد رصيده في الصدارة إلى 28 نقطة بفارق خمس نقاط أمام أياكس الثاني. وفاز غرونينخن على ضيفه الكمار بهدفين نظيفين حملا توقيع بريان لينسين وتوم فان فيرت في الدقيقتين 18 و45. ورفع غرونينخن رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر، وتجمد رصيد الكمار عند 16 نقطة في المركز السادس. وتقدم فيتيسه أرنهيم بهدف عن طريق نافاروني فوور في الدقيقة 38، ثم أحرز الدنماركي داريو دوميتش هدف التعادل لنيميخن قبل دقيقتين من نهاية المباراة. ورفع فيتيسه أرنهيم رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، مقابل عشر نقاط لنيميخن في المركز الثاني عشر.