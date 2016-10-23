﻿الدوري الألماني: البايرن يهزم مونشنغلادباخ… وتعثر آخر لدورتموند

برلين – رويترز: سجل أرتورو فيدال ودوغلاس كوستا هدفين ليفوز بايرن ميونيخ 2-صفر على بروسيا مونشنغلادباخ، وينتصر للمرة الأولى في ثلاث مباريات في الدوري الألماني ويبتعد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط.

وتحولت المواجهة التي بدت صعبة مع فوز مونشنغلادباخ على سيلتك في دوري أبطال أوروبا قبل عدة أيام إلى مباراة من جانب واحد. وسدد الفريق الضيف كرة واحدة في الشوط الأول على مرمى البايرن الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري. وقال كارلو انشيلوتي مدرب البايرن: «جاء الأداء في الشوط الأول حماسيا. كان أفضل شوط أول قدمه الفريق هذا الموسم.» وأضاف: «الشوط الثاني لم يكن جيدا وسبب مونشنغلادباخ العديد من المشاكل لنا لكننا احكمنا السيطرة ودافعنا بشكل جيد.» ويملك البايرن 20 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن هيرتا برلين الذي انتصر 2-1 على كولونيا بفضل هدفي فيداد ابيسفيتش ونيكلاس شتارك. وجاء الهدفان قبل وبعد هدف انطوني موديست الذي منح التعادل للفريق الزائر. وتراجع بروسيا دورتموند إلى المركز السادس بفارق ست نقاط عن الصدارة بعدما احتاج إلى هدف متأخر من كريستيان بوليسيتش ليتعادل 3-3 مع انغولشتاد. وتقدم البايرن مبكرا في الدقيقة 16 عبر فيدال بعد أن رد القائم كرة من روبرت ليفاندوفسكي. واستفاد البرازيلي كوستا من خطأ دفاعي ليسجل هدفه الأول هذا الموسم في الدقيقة 31. وجاءت أفضل فرصة لمونشنغلادباخ في الدقيقة 71 بعد أن رد القائم تسديدة مباشرة من اندريه هان. وتراجع مونشنجلادباخ للمركز العاشر. وعانى دورتموند الذي فشل في الفوز في اخر ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم، أمام انغولشتاد المتواضع وأدرك التعادل بعد هدف بوليسيتش في الوقت المحتسب بدل الضائع. وبعد أربعة أيام فقط من الفوز على سبورتنغ لشبونة في دوري الأبطال تأخر دورتموند 2-صفر في الشوط الأول عبر المو كوهين وداريو ليزكانو. وقلص المهاجم بيير ايمريك اوباميانغ الفارق في الدقيقة 59 وهو هدفه السابع في الدوري هذا الموسم لكن ليزكانو أعاد الفارق إلى هدفين بعد أقل من دقيقة. ومنح ادريان راموس الأمل لوصيف البطل في الموسم الماضي بهدف في الدقيقة 69 قبل أن يدرك الأمريكي الشاب بوليسيتش التعادل من مدى قريب. وواصل هوفنهايم الذي تفادى الهبوط بصعوبة في الموسم الماضي مسيرته الرائعة بالفوز 3-صفر على مضيفه باير ليفركوزن الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد كيفن فولاند ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة السادسة. وتواصلت المشاكل لليفركوزن بعد طرد المدرب روجر شميدت بعد تعديه لفظيا على يوليان ناجلزمان مدرب هوفنهايم. وربما يواجه شميدت عقوبة إيقاف طويلة بعد تكرار الأمر مع تراجع فريقه الذي ينافس في دوري الأبطال إلى المركز الـ11. وتقدم هوفنهايم إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة بعد فوزه الرابع على التوالي. وهز المهاجم المخضرم ماريو غوميز الشباك أخيرا لفريقه فولفسبورغ لكن ذلك لم يكن كافيا للفريق الذي يقوده المدرب فاليرين إسماعيل بشكل مؤقت لتفادي الهزيمة 3-1 أمام دارمشتاد ليتراجع إلى المركز 15.