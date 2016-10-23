﻿الدوري الإيطالي: قذيفة لوكاتيلي تقود ميلان إلى فك عقدة يوفنتوس… ونابولي يصعد إلى المركز الثالث

ميلانو (إيطاليا) – د ب أ: أشعل ميلان صراع المنافسة على قمة الدوري الإيطالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 1/صفر على ضيفه يوفنتوس على ملعب «سان سيرو» في المرحلة التاسعة.

ورفع ميلان، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، والخامس خلال مبارياته الست الأخيرة، رصيده إلى 19 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق نقطتين خلف يوفنتوس، الذي ظل محافظا على الصدارة. وتقمص الشاب مانويل لوكاتيلي دور البطولة بعدما سجل هدف ميلان الوحيد عبر قذيفة صاروخية رائعة في الدقيقة 65، ليقود فريقه لتحقيق فوزه الأول على يوفنتوس منذ أربعة أعوام تقريبا. ويرجع آخر انتصار لميلان على يوفنتوس إلى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2012، حين فاز بالنتيجة ذاتها على الملعب ذاته، قبل أن يتلقي الفريق اللومباردي تسعة هزائم متتالية من الفريق الملقب بـ»السيدة العجوز» بمختلف البطولات، كان آخرها في أيار/ مايو الماضي بنهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي. يذكر أن الحكم نيكولا ريتزولي، الذي أدار المباراة، ألغى هدفا ليوفنتوس في الشوط الأول سجله ميراليم بيانيتش في قرار مثير للجدل.

وانتزع نابولي المركز الثالث اثر تغلبه على كروتوني 2/1، وفاز أودينزي على بيسكارا 3/1، وفيورنتينا على كالياري 5/3، وأتلانتا على انتر ميلان 2/1، وتعادل إمبولي مع كييفو سلبا، ولاتسيو مع تورينو 2/2. وسجل هدفي نابولي خوزيه كاييخون في الدقيقة 17 ونيكولاس ماكسيموفيش في الدقيقة 33، علما ان الفريق اضطر لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مانولو غابياديني في الدقيقة 31، فيما سجل هدف كروتوني الياندرو روسي في الدقيقة 89. وسجل المهاجم الفرنسي المخضرم سيرل تيريو هدفين ليقود أودينيزي إلى استعادة نغمة الانتصارات بفوز ثمين 3/1 على بيسكارا. ورفع أودينيزي رصيده إلى عشر نقاط، ليتقدم إلى المركز السادس عشر، بعدما حقق الفوز الأول له في آخر ست مباريات، فيما تجمد رصيد بيسكارا عند سبع نقاط وتراجع للمركز السابع عشر. وسجل تيريو هدفي اودينيزي في الدقيقتين التاسعة من ركلة جزاء و71، وأحرز ألبرتو أكيلاني هدف بيسكارا الوحيد في الدقيقة 74، لكن أودينيزي عزز انتصاره بهدف ثالث سجله دوفان زاباتا من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليكون الفوز الأول بعد ثلاث هزائم متتالية في المسابقة.